Blanca/ Anticipazioni prima puntata 22 novembre: l’omicidio di Margherita

Blanca, al via la fiction su Rai 1

Questa sera, lunedì 22 novembre, alle 21.30 su Rai 1 debutta la nuova fiction “Blanca”, basata sui romanzi della scrittrice Patrizia Rinaldi dedicati al personaggio di Blanca Occhiuzzi, nella fiction Ferrando. Nei romanzi la storia è ambientata a Pozzuoli, alle porte di Napoli, mentre la trasposizione televisiva è ambientata a Genova. A interpretare la parte della protagonista è Maria Chiara Giannetta, il commissario Anna Olivieri di “Don Matteo” (vista recentemente in “Buongiorno, mamma!” su Canale 5). L’attrice ha rivelato di essersi avvalsa della consulenza di Andrea Bocelli per interpretare al meglio il suo personaggio: “Sono stata a casa sua, ho studiato i suoi gesti, il suo modo di muovere il corpo e le mani. Ho cercato di fare mio il suo carattere e la sua determinazione, il non avere mai visto la cecità come un ostacolo per realizzare i suoi obiettivi”, ha detto in un’intervista a DiPiù Tv. Nel cast ci sono anche Giuseppe Zeno (attualmente in onda su Canale 5 in “Storia di una famiglia perbene”), Pierpaolo Spollon (già visto in “L’allieva” e “La porta rossa“), Enzo Paci, Antonio Zavatteri e Federica Cacciola.

Blanca, la protagonista della fiction, come ha perso la vista?

“Blanca” è un crime drama prodotto da Lux Vide (la stessa casa di produzione di “Che Dio ci aiuti”), che ha per protagonista Blanca, una giovane che ha perso la vista da bambina in un episodio che l’ha segnata per sempre. In quell’occasione, infatti, è stata uccisa dal fidanzato violento la sorella. Ma è stato proprio quella tragedia che l’ha spinta a diventare un poliziotto. Anzi, lei ha cercato d sfruttare il suo handicap per poter fare bene nel suo lavoro. La ragazza è un’esperta di decodage (l’ascolto analitico dei materiali audio delle inchieste) e non manca mai di perlustrare la scena del crimine grazie al sostegno di Linneo, il suo bulldog. Blanca cattura l’attenzione di due uomini profondamente diversi tra loro: l’amico Nanni, cuoco dallo spirito sognatore (Pierpaolo Spollon) e l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno).

Blanca, anticipazioni episodio “Senza occhi”

Questa sera, lunedì 22 novembre, su Rai 1 andrà in onda il primo episodio della serie tv “Blanca” dal titolo “Senza occhi“. Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra all’arrivo di Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta), la nuova stagista non vedente e piena di vita. Il commissario Bacigalupo (Enzo Paci) è molto diffidente: che farsene di una cieca in Polizia? Blanca lo dimostra nelle indagini sul caso di Margherita, trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi in circostanze misteriose: la donna è stata pugnalata e orrendamente sfigurata dall’assassino che l’ha privata dei bulbi oculari. Il primo indiziato sarà il marito. Mentre inizia a instaurare un rapporto con Lucia (Sara Ciocca), la figlia dodicenne della vittima, Blanca diventa preziosa per le indagini proprio grazie ai suoi ‘superpoteri’.



