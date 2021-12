Blanca/ Anticipazioni quinta puntata 20 dicembre: Blanca in pericolo

Blanca, anticipazioni quinta puntata 20 dicembre

Questa sera, lunedì 20 dicembre, va in onda alle 21.25 su Rai 1 il quinto e penultimo appuntamento con la serie “Blanca”, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Domani, martedì 21 dicembre, sempre in prima serata su Rai 1 andrà in onda il finale di stagione della fortunata serie. Nella scorsa puntata abbiamo scoperto chi è la persona che ha messo delle telecamere dentro la casa di Blanca e anche dei firewall che gli permetto di spiarla sia sul cellulare che sul computer: si tratta di Nanni. Inoltre Blanca e lo chef si sono lasciati travolgere dalla passione, scambiandosi un bacio. Ma allora, perché Nanni sta spiando Blanca? Lo chef potrebbe essere una persona che fa parte del passato della ragazza? C’è hi pensa che si tratti di Sebastiano, il ragazzo accusato di aver ucciso sua sorella, che non sarebbe quindi morto in mare.

Blanca, trama episodio “Macchie”

Ecco le anticipazioni della quinta puntata dal titolo “Macchie”. La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Le indagini riporteranno inevitabilmente a galla i motivi del rapporto conflittuale tra i due: quando Michele era bambino, un segreto gli ha fatto perdere la fiducia nella madre e ha danneggiato la loro famiglia. Blanca continua la sua relazione con Nanni, sorprendendosi di come lo chef la conosca bene. Perché Nanni la sta spiando? È davvero lui a volerle fare del male? Continuano i flashback legati alla sorella Beatrice: nella sua vita c’era qualcuno che le faceva del male, ma era davvero Sebastiano? Nanni è forse legato all’omicidio della sorella?

