Blanca/ Anticipazioni ultima puntata 21 dicembre: conti con il passato, chi è Nanni?

Questa sera, martedì 21 dicembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di “Blanca”, la fortunata serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ieri sera il penultimo episodio ha conquistato 5.512.000 spettatori pari al 26% di share. Nanni continua a spiare Blanca, ma non solo. Lo chef ha iniziato ad avvelenarla con delle gocce che sembrano annebbiare la giovane stagista di polizia. Ma non è ancora chiaro il motivo per cui il ragazzo sta agendo alle spalle della Ferrando. Inoltre sembra intenzionato a farle del male con qualcosa che sta preparando in gran segreto. In molti pensano che Nanni sia legato in qualche modo a Sebastiano, il ragazzo finito in galera per la morte della sorella Beatrice. Sicuramente il finale di stagione risponderà a molti di questi quesiti. Ma vediamo le anticipazioni dell’ultimo episodio dal titolo “Tornando a casa”.

Blanca, trama episodio “Tornando a casa”

Nell’ultima puntata di “Blanca”, fiction liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, la protagonista si trova a indagare su un caso che la riguarda molto da vicino: le indagini sono legate a Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella Beatrice. Carmine è sempre stato certo dell’innocenza del figlio, che si è tolto la vita. I flashback del passato non sono sempre così nitidi… Intanto la salute della ragazza è sempre più compromessa a causa dei farmaci che le somministra Nanni: perché lo chef ha preso di mira Blanca? È davvero lui il pericolo maggiore o un’altra trappola attende la giovane Ferrando? Intanto Blanca dovrà riconquistare la fiducia di Liguori, ferito dopo la sua testimonianza sul suo scontro con Piccardo.

