Blanca incinta: chi è il padre Michele Liguori o Domenico Falena? Anticipazioni con colpo di scena: parlano attori Giuseppe Zeno e Domenico Diele

Anticipazioni Blanca 3, incinta: chi è il padre del figlio che aspetta Michele o Domenico? Colpi di scena in arrivo

La nuova stagione della fiction di Rai1 con protagonista Maria Chiara Giannetta si è aperta con il colpo di scena inaspettato e clamoroso: Blanca è incinta! La protagonista dopo aver chiuso con l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno), che nel frattempo si è fidanzato con Veronica (Chiara Baschetti) ha passato una notte con Domenico Falena (Domenico Diele) e poco dopo Blanca ha scoperto di essere incinta ma chi è il padre Michele Liguori o Domenico Diele?

Le anticipazioni Blanca 3 non si spingono oltre e tutto lascia supporre che il padre del piccolo sia Domenico ma, quasi certamente, nella prossima puntata ci sarà un clamoroso colpo di scena e il padre del bambino che Blanca aspetta non è Domenico ma Michele, per la gioia dei tanti fan che sin dalla prima stagione seguono la fiction di Rai1 e sognano che finalmente Blanca e Liguori si mettano insieme. Del resto nella prossima puntata la protagonista sarà in preda a sentimenti contrastanti e, a causa delle indagini, si riavvicinerà sempre più a Liguori…



Blanca incinta e divisa tra Michele e Domenico: parlano Giuseppe Zeno e Domenico Diele

Chi è il padre del bambino di Blanca 3 Michele Liguori o Domenico Falena? Delle anticipazioni Blanca 3 le hanno fornite gli stessi attori in diverse interviste. Giuseppe Zeno in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Liguori non prova più nulla per Blanca? Direi proprio di no (ride). Tra i due la tensione amorosa c’è ancora ed è evidente. Bisognerebbe però interrogarsi sul vero motivo per il quale Blanca e Michele non riescano a far convivere i sentimenti che provano l’uno per l’altra” Anche Domenico Diele si è espresso in merito, in un’intervista riportata da Tv Mia l’attore ha rivelato: “Il mio arrivo rimescola le carte nella vita sentimentale di Blanca…Tra Domenico e Blanca è nato sin da subito un legame speciale…” Tuttavia entrambi gli attori non si sono sbilanciati sullo specifico e dunque la domanda resta: Blanca è incinta di Domenico o di Michele?