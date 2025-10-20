Blanca è incinta: cosa nasconde Domenico e cosa scopre Liguori? Anticipazioni Blanca 3: svolta bomba nelle prossime puntate

Anticipazioni Blanca 3, Blanca incinta spezza il cuore a Liguori: scatta bacio ma poi ci ripensa

Le indagini della collaboratrice non vedente della polizia appassionano l’Italia, ma sono soprattutto le sue vicende personali, dalla gravidanza all’amore mai concretizzato per il suo collega, dal rapporto con Cane 3 ai rimbrotti del vicequestore Bacigalupo a catturare l’attenzione. Questa stagione si è aperta con più di un clamoroso colpo di scena, non solo ma morte di Linneo, il cane di Blanca e suo fedele amico e alleato ma anche il fatto che Blanca è incinta e il padre sembra essere Domenico Falena.

Le anticipazioni Blanca 3 svelano che le vicende amorose dei protagonisti ed i loro intrecci saranno al centro delle trame fino alle fine e regaleranno non pochi colpi di scena. Innanzitutto Blanca e Liguori continueranno ad essere innamorati l’uno dell’altra ma a non avere il coraggio di dichiararsi apertamente. Dopo una serie infinita di alti e bassi l’ispettore che ha il volto di Giuseppe Zeno ha lasciato la sua fidanzata e, durante una gita in barca al tramonto ha confessato il suo amore alla protagonista ed è scattato un bacio tra Blanca e Liguori ma subito dopo gli ha spezzato il cuore: “Mi spiace ma c’è un’altra persona nella mia vita”.



Cosa nasconde Domenico Falena in Blanca 3 e cosa scopre Michele Liguori: anticipazioni bomba

L’altra persona che è nel cuore di Blanca e da cui aspetta in figlio è Domenico Falena (Domenico Diele) contractor con il quale ha avuto una notte di passione e nulla più. Ma chi è davvero l’uomo? Le anticipazioni Blanca 3 svelano che Domenico ha un ben più di un segreto. L’ispettore Liguori, che dopo aver scoperto che Blanca è incinta ha chiesto il trasferimento, cambierà idea e resterà al fianco di Blanca per proteggerla, perché sta indagando su qualcosa di estremamente pericoloso. Nemmeno lei se ne è resa conto.

Insomma, dalle anticipazioni Blanca 3 si scopre che Domenico sembrerà celare qualcosa, e Liguori, insospettito, deciderà di controllarne i movimenti per tutelare Blanca, senza immaginare i rischi in cui finirà per cacciarsi. Blanca scoprirà le menzogne di Domenico? La situazione si farà sempre più rischiosa e incandescente? Per saperlo non resta che seguire le prossime puntate di Blanca 3 ogni lunedì in prima serata su Rai 1.