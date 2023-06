Blanca oggi 12 giugno non va in onda: perché/ Spazio allo speciale Porta a Porta su Berlusconi

Blanca, la fiction di Raiuno non va in onda oggi 12 giugno

La morte di Silvio Berlusconi ha portato allo stravolgimento dei palinsesti. Mediaset ha cambiato tutta la programmazione sospendendo anche la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023, ma anche la Rai ha stravolto la propria programmazione, in particolare quella di Raiuno. Oggi, lunedì 12 giugno, in prima serata, Raiuno avrebbe dovuto trasmettere la replica di una puntata di Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta. La puntata prevista, però, è stata sospesa.

Gli episodi che avrebbero dovuto andare in onda oggi saranno trasmessi domenica 18 giugno, sempre in prima serata su Raiuno. Questa sera, al posto della fiction, la rete ammiraglia della Rai propone uno speciale “Porta a Porta” dedicato a Silvio Berlusconi. Bruno Vespa, insieme a tanti ospiti, ripercorrerà la carriera e la vita privata del Cavalier scomparso a 86 anni.

Blanca, anticipazioni puntata 19 giugno

Nella prossima puntata di Blanca, in onda domenica 18 giugno, andrà in onda la puntata dal titolo “Blu profondo“. L’istruttore di sub Lorenzo Barisoni viene ritrovato morto. Blanca che aveva conosciuto la vittima scoprendo anche il suo passato in carcere per spaccio, si ritrova a doversi occupare di un caso abbastanza intricato. Secondo Blanca, l’istruttore di bus potrebbe essere stato ucciso con la manomissione della bombola.

Nel corso delle indagini, Blanca scoprirà anche la presenza di alcuni carichi di droga all’interno del centro di sub dando il via ad una serie di ipotesi che proverà a verificare per arrivare alla verità. Per vedere Blanca nuovamente all’opera, dunque, sarà necessario aspettare la prossima puntata.

