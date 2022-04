Blanco: “Amo i miei genitori, non sono maschio alfa”/ “Palco? Meglio del s*sso”

Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con “Brividi“, si è raccontato sulle colonne di QN, dicendo di essere pronto per l’Eurovision Song Contest in programma a maggio a Torino: “Io e Ale (Mahmood) abbiamo già messo a punto il nostro set ormai da una ventina di giorni. L’occasione è gigante, siamo orgogliosissimi di rappresentare il nostro paese e per questo canteremo ‘Brividi’ tutta in italiano. Unico dispiacere averla dovuta tagliare di 24 secondi per stare entro il minutaggio stabilito dal regolamento”. C’è anche un po’ d’orgoglio patriottico nel rappresentare musicalmente l’Italia in Europa: “Voglio superbene ad Achille Lauro, ma a Sanremo siamo andati per portare la nostra musica, non per puntare all’Eurovision. Non avrei mai gareggiato per San Marino”.

Per due anni Blanco si è guardato i concerti su YouTube e “averne uno tutto mio era la cosa che desideravo di più. Ai primi due pezzi mi sono detto ‘c*zzo, è tutto vero’! Il palco è il momento è il massimo dell’amore… Meglio del s*sso!”.

Successivamente, sulle colonne di QN, Blanco ha detto di avere un rapporto viscerale con sua madre e suo padre: “Ho sempre avuto un super legame coi miei genitori, non l’ho mai nascosto perché non m’interessa fare il maschio alfa. A Sanremo mi metteva un filo di ansia sapere che erano lì in platea a guardarmi, mentre ora mi esalta vederli in sala. L’orgoglio di mia madre, che un tempo mi diceva che ero stonato, è la cosa più bella del mondo”.

Infine, Blanco ha parlato di riti scaramantici prima delle sue esibizioni: “Il mio bisnonno regalò una collana con la croce a mio nonno, mio nonno una simile a mio padre e lui una a me. A volte prima di andare in scena la bacio”.

