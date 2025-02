Blanco è di nuovo protagonista di Sanremo 2025, questa volta però come autore di canzoni scritte appositamente per il Festival ed interpretate da tre differenti artisti: Irama con “Lentamente“, Noemi con “Se Ti innamori muori” al quale ha collaborato anche Mahmood, e Giorgia. Quest’ultima, che è tra i favoriti per l’ingresso nelle prime tre posizioni in classifica e per la vittoria finale, ha dichiarato proprio in occasione dell’annuncio della partecipazione in gara, di essersi convinta ad accettare la proposta proprio dopo aver ascoltato ai provini il brano scelto per lei, intitolato “La cura per me“, che ha definito: “Perfetto perchè rappresenta quello che sono” aggiungendo: “Avrei voluto scriverla io”.

Anche il giovane cantautore il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, aveva anticipato il suo contributo, insieme al produttore Michelangelo, alla stesura dei pezzi che saranno presentati sul palco dell’Ariston, tramite alcuni post sui suoi canali social nei quali sottolineava commentando: “È vero che, quando si dà amore alla Musica, la Musica te lo restituisce“.

Blanco autore a Sanremo 2025, Carlo Conti: “Opportunità di riscatto per placare le polemiche dopo la performance del 2023”

Blanco tra gli autori di Sanremo 2025 firma i pezzi scelti per Irama, Noemi e Giorgia. Il cantante, reduce dal successo ottenuto al Festival nel 2022, edizione vinta grazie alla canzone “Brividi” presentata in gara con Mahmood, era stato anche protagonista di una performance molto criticata nel 2023. In quella occasione infatti, esibendosi come ospite sul palco dell’Ariston per presentare il suo nuovo singolo, si era lasciato andare ad uno sfogo distruttivo colpendo i fiori che facevano parte della scenografia. Contestato dal pubblico e anche da Amadeus, l’artista si era scusato, dichiarando di averlo fatto perchè innervosito da alcuni problemi tecnici.

Nella presentazione di questa nuova edizione, il nuovo direttore artistico Carlo Conti aveva quindi sottolineato come la scelta dei brani ai quali Blanco ha collaborato come autore possa rappresentare, oltre che un esordio importante da compositore, anche un’ottima opportunità di riscatto per confermare il talento musicale e mettere finalmente a tacere le polemiche sollevate dal suo comportamento.