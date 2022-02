Blanco corre in platea per baciare la mamma/ Video Sanremo: “Vado ad abbracciarla”

Ancor prima di vincere il Festival di Sanremo 2022 con Mahmood, Blanco si è lasciato andare alla festa sul palco dell’Ariston. Irrefrenabile quando ha saputo che era tra i tre finalisti, con Gianni Morandi ed Elisa. Poi l’annuncio e l’esplosione di gioia con tanto di tuffo verso il premio. Il momento più esaltante ed emozionante è stato però un altro. Ad un certo punto Blanco ha espresso il desiderio di salutare la mamma. “Un abbraccio a mamma, dov’è mamma? La mia mamma è qui… Dai, vado a dare un abbraccio a mamma”, ha detto Blanco, mentre Mahmood si disperava per il fatto di non poter salutare subito la sua perché è in albergo ad aspettarlo.

Con una rapida corsa è sceso in platea ed è riuscito a raggiungere la fila dov’erano sistemata la sua famiglia ed è subito piombato verso la mamma stringendola in un caloroso abbraccio, dove è racchiuso tutto l’amore, ma anche la gioia di un momento inaspettato ma senza dubbio meritato.

BLANCO ABBRACCIA LA MAMMA: LA REAZIONE SOCIAL

Blanco non ha perso l’aria semplice di ragazzo, nonostante gli occhi dell’Italia puntati su di lui e Mahmood. Riccardo Fabbriconi, questo il suo vero nome, lo deve proprio alla sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto. Infatti, la mamma Paola è il capo-tifo, con il papà e gli zii arrivati arrivati a Sanremo per l’occasione. Il gesto del corsa in platea per salutare e abbracciare la mamma ha fatto esplodere i social, ammaliati da quel momento di tenerezza. “Blanco che va ad abbracciare la mamma, cuore di panna”, ha scritto un utente su Twitter. “Mahmood ha ringraziato la sua mamma, Blanco ha abbracciato i suoi genitori e la sua ragazza. Sono due persone meravigliose e sono tanto felice per loro, se lo meritano. Vedere dei giovani avere successo e vedere che viene data una possibilità mi riempie il cuore di gioia”, un altro commento. “Blanco che corre ad abbracciare la mamma è stata forse la cosa più bella di stasera #sanremo22”, ha scritto un utente.

Blanco che corre ad abbracciare la sua mamma e Mahmood che dice che la sua non è lì… non sto piangendo, no no #Sanremo2022 pic.twitter.com/o8vXVybUsF — b~ ⁷ (@triviandipity) February 6, 2022

