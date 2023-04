Blanco dedica la canzone “Giulia” all’ex?/ La fidanzata Martina rompe il silenzio e…

Blanco e la canzone Giulia dedicata all’ex

Blanco è tornato ufficialmente in pista con il nuovo album “Innamorato“. Un titolo che esprime l’argomento principale affrontato dal giovane artista nelle nuove canzoni tra le quali spicca quella intitolata “Giulia“, nome dell’ex fidanzata Giulia Lisioli, al suo fianco durante l’avventura al Festival di Sanremo 2022 durante il quale trionfò con Mahmood con il brano “Brividi”. Poco dopo Sanremo 2022, arrivò la notizia della fine della storia d’amore tra Blanco e Giulia il cui nome, oggi, torna ad essere accostato a quello dell’ex per la presenza di un brano contenuto nel suo, attesissimo nuovo albumm.

La presenza della canzone “Giulia” non è passata inosservata all’occhio attento dei fan, in particolare a quelli che tifano per Martina Valdes ovvero l’attuale fidanzata di Blanco. Di fronte alle polemiche scatenate dalla canzone, Martina Valdes ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza.

Le parole di Martina Valdes, la fidanzata di Blanco

Durante la presentazione del nuovo album “Innamorato”, Blanco ha spiegato come sono nate alcune canzoni contenute nel nuovo lavoro. “Avevo appena conosciuto la mia ragazza Martina e ho scritto per lei”, le parole dell’artista contro cui si sono scagliati alcuni fan di fronte alla presenza del brano “Giulia” che molti pensano sia dedicato proprio all’ex fidanzata. A chiarire tutto, però, è stata la fidanzata Martina Valdes che, con una Instagram story, ha rotto il silenzio e messo fine a tutte le voci.

«Chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare situazioni di cui parlare ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso. Cercate di capire anche il testo e non solo soffermarvi su un titolo che può essere fraintendibile», ha scritto Martina. Poi aggiunge: «Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore», queste le parole della ballerina.













