“Blanco distrugge palco Sanremo”, una gag finita male?/ Amadeus “non doveva fare quello che ha fatto”

Blanco protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il giovane cantante è tornato sul palco dell’Ariston come vincitore della scorsa edizione insieme a Mahmood con cui ha cantante “Brividi”. Nel corso della serata, poi, Blanco doveva presentare il suo nuovo singolo “L’isola delle rose”, ma qualcosa non è andato come da programma. Non riuscendo a sentire bene la sua voce in cuffia per problemi tecnici, Blanco ha iniziato a distruggere le composizioni floreali presenti sul palco, tra i buu e i fischi del pubblico.

“Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce… La musica è la musica, volevo comunque divertirmi”, ha detto il giovane cantante cercando di giustificare il suo gesto. Secondo molti si è trattato di un sketch ben organizzato, visto che i musicisti hanno continuato a suonare come se niente fosse e la reazione di Amadeus è stata molto contenuta.

Amadeus: cosa è successo con Blanco?

Subito dopo la puntata, Amadeus si è collegato con “Viva Rai2”: Fiorello gli ha subito chiesto chiarimenti sulla quanto successo con Balnco sul palco del Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato che si è trattato di un fuori programma: “In realtà lui non doveva fare quello che ha fatto, doveva fare qualcosa con i fiori, tipo rotolarsi, ma non così, non questo. Quando ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo cosa stesse accadendo, come accade con Bugo e Morgan. Poi mi hanno buttato dentro e mi hanno detto “Vedi come fare”…”. In molti però hanno notato molte somiglianze con il video ufficiale de “L’isola delle rose”: intorno al minuto 2,30 Blanco distrugge le rose di un’aiuola realizzata dentro una stanza, co le stesse movenze di ieri sera a Sanremo. Fuori programma o sketch organizzato, il gesto di Blanco è stato duramente condanno sui social.

