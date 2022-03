Blanco e Giulia Lisioli si sono lasciati/ Dopo Sanremo bacia Martina Valdes: chi è

Blanco lascia la fidanzata Giulia Lisioli: dopo Sanremo spunta la “terza incomoda” Martina Valdes

Può dirsi la popstar del momento, Blanco, che, reduce dalla vittoria conseguita con Mahmood sulle note di Brividi a Sanremo 2022, è al centro dell’attenzione mediatica anche per una chiacchieratissima questione di cuore, che lo vede in crisi con la fidanzata “nip” Giulia Lisioli. Tra i due spunta la “terza incomoda”, Martina Valdes. Al di là successo che ora riscuote con il brano sanremese, Brividi, in particolare nelle classifiche di Spotify Italia e altri Paesi, come la Viral 50 di Estonia, Lettonia, Svizzera, Blanco deve fare i conti anche con l’altra faccia del successo, ovvero il peso del gossip su quella che -per i beninformati del gossip- si preannuncia essere una rottura tra lui e l’ultima compagna, non appartenente al mondo dello showbiz. Da giorni gli storici fidanzati appaiono lontani, con Blanco che – incalzato da Rtl.102 sulla lovestory con Giulia- ha parlato di “alti e bassi”. Ma questo non sarebbe l’unico dettaglio ad avvalorare la presunta crisi d’amore.

Giulia Lisioli ha cancellato improvvisamente tutte le foto-testimonianza dai social, dell’amore con il trapper di Finché non mi seppelliscono, come a voler dire che la storia con Blanco non esiste più. E molti, tra i fedeli fan del cantante e non, sono pronti a scommettere che l’avanzare del successo per Blanco, stia segnando la vita del trapper, stravolgendola anche dal punto di vista sentimentale. In questi giorni, Blanco è volato a Parigi, per prendere parte alla Fashion Week, dove ha incantato tutti sfoggiando il suo fascino italiano in un total-white look con sneakers e bermuda in bella vista, che strizza l’occhio alla primavera in arrivo. E, nel mezzo del viaggio parigino del trapper, di Giulia neanche l’ombra.

Il bacio del “triangolo” Blanco, Giulia Lisioli e Martina Valdes: cosa accade dopo Sanremo 2022

Nel frattempo però è virale il video di un bacio a cui Blanco si lascia andare con Martina Valdes, una ballerina professionista di Brescia (come il trapper e la sua forse ex Giulia), registratosi in una serata al locale The Club di Milano. Con i presunti neo piccioncini vip, c’era anche Irama (altro protagonista vip e concorrente di Sanremo 2022), special-guest dell’evento discotecaro “galeotto”. E non mancano i relativi commenti social degli utenti, i quali credono che Blanco abbia voltato pagina, dimenticando la nip Giulia per la ballerina vip Martina. Quest’ultima su TikTok vanta un seguito importante, del volume di oltre 69mila follower, e lavora in pianta stabile come primadonna ballerina al Mamacita club di Milano.

