Spuntano indizi social su una presunta rottura tra Blanco e la fidanzata Martina Valdes: ecco cosa sta accadendo.

Blanco, tornato ufficialmente sulla scena musicale con la sua nuova musica, torna ad essere anche il protagonista del gossip per la sua storia d’amore con Martina Valdes. Fidanzato da diverso tempo con Martina Valdes, da qualche tempo, Blanco ha smesso di fornire indizi sulla sua vita privata e, nelle ultime ore, sono circolati rumors su una presunta rottura. A chiedersi cosa stia succedendo tra Blanco e Martina Valdes è anche Dagospia che scrive: “Per quanto riguarda il lavoro tutto ok, ma l’amore? La storia d’amore con Martina Valdes continua? Da febbraio i due sono scomparsi dai radar social. Nessuna foto insieme”.

Nelle ultime ore, tuttavia, ad alimentare voci su una rottura tra Blanco e Martina sono alcuni indizi social che farebbero pensare ad una crisi in corso tra i due.

Blanco e Martina Valdes: ecco cosa sta accadendo

Il primo indizio su una presunta rottura tra Blanco e Martina Valdes arriva dal singolo Maledetta Rabbia che sembra raccontare un amore ormai naufragato quando dice «Ma senza te non c’è niente che mi dà normalità». Come se non bastasse, Martina Valdes non ha lasciato alcun like ai post con cui Blanco ha annunciato il suo ritorno sulla scena musicale e, allo stesso modo, l’artista da tempo non lascia like ai post di Martina.

I due, tuttavia, continuano a seguirsi su Instagram, ma da mesi non si mostrano insieme. Anche in queste ore in cui si rincorrono voci sul loro rapporto, sia la Valdes che Blanco hanno scelto il silenzio non commentando le varie notizie. Tra i due, dunque, c’è davvero una crisi? La verità potrebbe arrivare presto con l’intervento dei diretti interessati.