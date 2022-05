Blanco e Mahmood hanno litigato all’Eurovision 2022/ Il sospetto e la smentita…

Questo pomeriggio Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco sarà ospite a Domenica In una settimana prima di salire sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino dal 10 al 14 maggio dove gareggerà con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022 “Brividi” cantata insieme al suo amico e collega Mahmood. Nell’ultima settimana il rapper è stato al centro del gossip per via della sua assenza sul palco delle prove generali del Festival accanto a Mahmood e molti hanno ipotizzato una lite tra i due cantanti senza considerare che il rapper era impegnato in un concerto a Firenze.

La carriera di Blanco è esplosa nel giro di un anno grazie ad alcuni brani di successo come “Mi fai impazzire” in collaborazione con Sfera Ebbasta e in pochi mesi il rapper è riuscito a conquistare la scena musicale italiana grazie alla sua energia considerata a volte anche eccessiva.

Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco

In poco tempo Blanco è riuscito a conquistare il cuore di tutte le sue fan che amano molto il modo in cui il cantante si presenta sul palco mettendo in mostra il suo fisico e i diversi tatuaggi presenti su tutto il busto. In merito alla sua vita privata si sa che il rapper è stato fidanzato ufficialmente con una ragazza di nome Giulia Lisioli. I due si sono mostrati per la prima volta insieme in occasione dei Seat music Awards. La ragazza è stata accanto al suo fidanzata fin dopo la sua vittoria a Sanremo successivamente la ragazza è sparita dai social del suo fidanzato e ha cancellato tutte le foto in sua compagnia da tutti i suoi social.

Recentemente il rapper è stato visto in compagnia di Martina Valdes, una ballerina professionista molto attiva sui social. A confermare la loro relazione è stata la ragazza stessa che ha pubblicato sui suoi social un video tratto da un concerto del rapper in cui riprende il suo fidanzato mentre canta un pezzo della sua canzone “Notti in Bianco”: “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica”.

