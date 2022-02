Blanco e Mahmood sul palco dell’Ariston in bici/ Significato del gesto a Sanremo 2022

Un’entrata in scena degna di nota quella di Blanco e Mahmood nell’ultima puntata di Sanremo 2022. Nel giorno della finale, sul palco dell’Ariston, i due artisti hanno deciso di entrare in scena con… Due biciclette! Il motivo è molto semplice, anche se per chi non conosce bene il testo della loro canzone “Brividi”, potrebbe essere più difficile comprenderlo. I due cantanti, nella loro canzone fanno riferimento a una bici di diamanti. Il testo dice proprio: “Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti”.

Quelle portate dai due artisti sul palco dell’Ariston sono proprio due bici piene di “diamanti”, quelli descritti nel testo del loro brano, ma non soltanto. Le due biciclette sono proprio quelle usate per realizzare il video che a pochissime ore dalla pubblicazione su YouTube e Spotify, ha fatto il boom di visualizzazioni. La canzone dei due giovani artisti, infatti, è stata fin da subito tra le preferite del pubblico, che hanno apprezzato il delicatissimo testo ma anche le voci dei due cantanti, che si sono unite a meraviglia, dando vita ad un vero e proprio capolavoro.

Blanco e Mahmood con le bici sul palco di Sanremo 2022

Per la finale di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood hanno voluto mettere in atto qualcosa di davvero memorabile. I due sono entrati sul palco con due bici ricoperte di diamanti, come dice proprio la loro canzone, tra le favorite per la vittoria finale. Il brano, scritto proprio dai due artisti, ha un significato profondo, reso ancora più intenso dalla magistrale interpretazione dei due. Qual è il significato di “Brividi”? Il testo parla della paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati in un rapporto di coppia, in un amore: “Dimmi che non ho ragione, vivo dentro una prigione, provo a restarti vicino ma scusa se poi mando tutto a puttane, non so dirti ciò che provo, è un mio limite, per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime”.

Oltre la paura che si può provare in una relazione, nel mettersi a nudo e nel mostrarsi per come si è davvero, c’è poi l’amore, quello vero, che fa provare brividi. La condizione descritta da Blanco e Mahmood nella loro canzone è più comune di quanto si pensi, soprattutto alla luce di anni difficili che hanno reso ancora più fragile la personalità di tanti giovani, che hanno paura nel mostrarsi per come sono davvero. Forse, anche per questo motivo, il brano dei due artisti è stato particolarmente apprezzato dal pubblico giovanile.



