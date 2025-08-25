Secondo un'indiscrezione, la storia d'amore tra Blanco e Martina Valdes sarebbe finita: ecco perché.

Dopo le indiscrezioni e i segnali social dei mesi scorsi, sembra che la relazione tra Blanco e Martina Valdes sia effettivamente giunta al capolinea. Da tempo, l’artista e Martina Valdes non si mostrano insieme e il primo a chiedersi cosa sia accaduto tra i due è stato Dagospia che, lo scorso giugno, scriveva: “Per quanto riguarda il lavoro tutto ok, ma l’amore? La storia d’amore con Martina Valdes continua? Da febbraio i due sono scomparsi dai radar social. Nessuna foto insieme”.

Mingus Lucien, il figlio di Norman Reedus di The Walking Dead arrestato/ Accuse di molestie all’ex fidanzata

Una segnalazione che, in poco tempo è diventata virale scatenando la curiosità dei fan dell’artista che, a quanto pare, oggi avrebbe un’unica priorità: la musica. A confermarlo è un’indiscrezione pubblicata da Amedeo Venza.

Ecco perché Blanco e Martina Valdes si sarebbero lasciati

Amedeo Venza, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un’indiscrezione riguardante la storia d’amore tra Blanco e Martina Valdes. Secondo l’esperto di gossip, dopo vari segnali, la relazione tra i due sarebbe ufficialmente giunta al termine per la scelta di Riccardo Fabbriconi, vero nome di Blanco, che in questo periodo sarebbe intenzionato a dedicarsi unicamente alla carriera.

Rosario Guglielmi di Temptation Island: "Io e Silvia Schifi fidanzati? Come stanno le cose"/ Silenzio rotto

“E’ ufficialmente finita la storia tra Blanco e la ballerina Martina” – comincia così l’indiscrezione riportata su Instagram da Amedeo Venza. “Lui non vuole più avere relazioni stabili. Vuole solo pensare al suo lavoro”, conclude il messaggio pubblicato dall’esperto di gossip.