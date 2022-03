“Blanco è morto: riposa in pace”/ Hashtag è trend, ma è bufala su Twitter

“Scherzo” macabro e davvero di pessimo gusto quello che ha coinvolto nella giornata di oggi, domenica 6 marzo 2022, il cantante Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a “Brividi”, singolo cantato con Mahmood e che i due porteranno all’Eurovision Song Contest a Torino nel mese di maggio. In particolare, su Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #ripBlanco, che ha subito messo in allarme le migliaia di fan dell’artista. Per alcuni istanti, infatti, qualcuno ha pensato che fosse accaduto l’irreparabile al giovane Riccardo e che fosse morto, ma fortunatamente non è così.

Blanco sta bene e gode di ottima salute: si è trattato semplicemente di una trovata non certo apprezzabile di qualche utente e che ha guadagnato rapidamente retweet, finendo appunto per diffondersi a macchia d’olio negli spazi digitali del social. Moltissimi utenti non hanno gradito il tiromancino giocato ai loro danni da qualche “buontempone” (per ricorrere a un eufemismo) e hanno manifestato tutto il loro disappunto e la loro rabbia online, ma ciò che più conta è sapere che il giovane di origini lombarde sia vivo e vegeto.

“BLANCO È MORTO”: FAKE NEWS SUL WEB, TWITTER IN TILT

La fake news su Blanco è dunque stata ampiamente commentata e la speranza è che in futuro non si ripetano episodi di natura analoga. Intanto, soltanto nei giorni scorsi, il ragazzo ha parlato della sua amicizia con Mahmood ai microfoni di “Vanity Fair”, dal momento che alcuni avevano iniziato a ipotizzare il fatto che i due stessero assieme e fossero fidanzati, anche in virtù del meraviglioso abbraccio che li ha visti uniti sul palco del teatro “Ariston” di Sanremo.

Blanco ha voluto tuttavia precisare quanto segue: “È stato uno sfogo, perché ad Ale voglio bene, ma è un rompicogli*ni. Voleva dire: oh, ce l’abbiamo fatta! Poi la gente si è fatta dei viaggi pazzeschi su quel gesto. È vero, è stato un gesto di passione. Anche in un’amicizia c’è la passione”.

