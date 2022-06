Blanco, esce singolo “Nostalgia”/ Video: brano racconta caos disordinato dell’amore

Si chiama “Nostalgia” il nuovo singolo di Blanco, in uscita il 3 giugno per la casa discografica Island Records/Universal Music Italia. Il brano parla dell’amore, ma di una visione differente di quel sentimento cantato a lungo dal giovane artista vincitore di Sanremo. Questa volta la prospettiva dalla quale l’amore viene raccontato riguarda il caos disordinato del sentimento stesso, dei litigi, dei punti di rottura e della voglia di continuare a stare insieme nonostante tutto.

“Ti ho detto che non posso stare senza di te, che manderei tutto a fanculo senza di te, senza di te è una nostalgia, perché sei come casa mia, mia” ripete il ritornello del brano. Nonostante a volte questo amore faccia male, porti ad un caos disordinato che sembra essere senza via d’uscita, il senso del brano stesso è proprio quello di un sentimento tanto forte da essere difficile da dimenticare. Come spiega bene una frase del testo stesso: “E arrivare a litigare fino a stare male, e me ne andrei ma non potrei scordarti”.

Come per gli altri brani di Blanco, la produzione è stata affidata a Michelangelo. Il produttore, da anni al fianco dell’artista classe 2003, aveva lavorato anche su “Brividi”, vincitrice del festival di Sanremo, rimanendo sempre al fianco di Riccardo e di Mahmood. Blanco sta vivendo un momento straordinario. In poco più di un anno, l’artista ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali. Nel suo “palmares” si contano inoltre 38 dischi di platino e 5 dischi d’oro.

Le certificazioni sono cresciute in modo esponenziale dopo l’incredibile successo di “Brividi”, brano con cui Blanco e Mahmood hanno vinto Sanremo 2022. La canzone è quadruplo disco di platino. Inoltre è stata in prima posizione sulla classifica Fimi/Pfk dei singoli più venduti in Italia per ben dieci settimane consecutive. Un successo straordinario che il giovane cantante si gode a pieno e che cercherà di bissare con il nuovo singolo, “Nostalgia”.

