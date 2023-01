Blanco/ “Farei concerti tutta la vita, è troppo bello”

Blanco e i concerti sold out

Blanco è tra gli ospiti di Danza con me, l’evento di Roberto Bolle trasmesso in prima serata il 1 gennaio 2023 su Rai1. Il rapper e cantante è pronto ad iniziare il nuovo anno col botto dopo il grandissimo successo del 2022 che l’ha visto trionfare prima al Festival di Sanremo con il brano “Brividi” e poi con un tour trionfale che l’ha visto conquistare l’Italia. Proprio parlando del tour, durante un’intervista rilasciata a Radio Deejay, ha raccontato: “abbiamo venduto sui 300mila biglietti in tutto. Ma io farei concerti tutta la vita, è troppo bello. Non c’è paragone con la registrazione in studio. A me piace ciò che si crea con la gente. A vedere una persona che mi urla sotto il palco, mi viene voglia di prenderle la faccia e urlare a mia volta. Mi gasa”.

Il live è la sua dimensione ideale: ” è fighissimo perché quando arriva la metà del concerto mi gaso a spaccare tutte le sedie. Dovrei fare una collaborazione con Ikea… Ne spacco 7/8 a concerto, è liberatorio e fa stare bene. Non è una rievocazione del punk, io faccio la mia musica”.

Blanco e il successo di Brividi: “con Mahmood siamo diventati amici”

Non solo, Blanco durante la lunga intervista rilasciata a Radio DEEJAY per una delle puntate speciali di Say Waaad? ha parlato anche della sua intervista nudo in mutande: “amo essere nudo perché la vedo come una cosa naturale. Ma non mi metto nudo per fare il coglione, se uno mi dicesse “Mettiti nudo” non lo farei. Lì era una sfida tra me e te, a me piacciono le sfide”. Impossibile non parlare di Brividi, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2022 che è anche il brano più ascoltato su Spotify.

“Se faccio la canzone con qualcuno ci dev’essere un legame. Non mi piace che ti mando un messaggio su WhatsApp e ti mando la canzone. Come con Mahmood. Io e Ale ci siamo visti, siamo diventati amici, si è creato un rapporto. Non era pensato per fare la canzone, né per andare a Sanremo” – ha detto Blanco sul brano.

