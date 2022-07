Blanco, foto baci hot con fidanzata Martina Valdes/ Passione in Sicilia: la dedica…

Sempre più innamorato Blanco, la cui storia d’amore con la fidanzata Martina Valdes procede a gonfie vele. La ballerina bresciana sta seguendo il cantante nel tour estivo, così da poter trascorrere del tempo insieme a lui nei momenti liberi. Ed è quello che è accaduto in Sicilia, dove Blanco ha in programma due concerti a Catania. La ragazza ha voluto condividere alcuni momenti dolci col fidanzato, infatti ha pubblicato tre foto sul suo profilo Instagram. Nella prima si vede il cantante, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, ha il viso di Martina tra le sue mani e le morde la guancia.

Blanco chiama il padre sul palco del concerto a Roma/ "Dovevo farmi perdonare tante cose da lui"

Nella seconda, invece, i due ridono di gusto. Nella terza immagine, invece, è ritratto il romantico bacio tra i due. A fare da sfondo a questo amore la magica Sicilia. Ma c’è pure una dolce dedica di lei, che ha scritto “Tu” con un cuore. Le immagini hanno fatto subito il giro dei social, ma non sono le uniche foto virali di Blanco e la fidanzata Martina Valdes.

Blanco piange al Lucca Summer Festival, con Blu Celeste/ Ecco perché

BLANCO E MARTINA VALDES: BACI E PASSIONE…

Poche settimane fa fu immortalato un altro bacio, anche quello diventato virale. In quel caso l’artista era a Cuneo, al Collisioni Festival ad Alba. Durante il concerto scese dal palco e si diresse verso la fidanzata Martina Valdes, che si trovava proprio tra la folla, per baciarla. Un gesto che fece impazzire i fan. Non è comunque la prima volta che Blanco dimostra apertamente, in pubblico, il suo amore per la fidanzata, a cui è legato dal marzo scorso, dopo la rottura con Giulia Lisioli, che era la sua fidanzata storica. A maggio, ad esempio, l’artista fece salire la ballerina sul palco e in quell’occasione le dedicò la canzone “Afrodite”. Un altro gesto tenero, romantico, per farla sentire speciale. Ma potrebbe non essere finita qui: nelle prossime tappe potrebbero esserci altre occasioni per la coppia.

LEGGI ANCHE:

Blanco, perché è spesso in mutande?/ La verità del trapper: "Sono abituato a..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA