Blanco ha lasciato Giulia Lisioli?/ Lui bacia un’altra ragazza, ecco chi è

Blanco in crisi con Giulia Lisioli, dopo Sanremo 2022? Il gossip che impazza

Può sicuramente dirsi il cantante italiano del momento, e non solo a livello nazionale ma anche di risonanza internazionale, Blanco, dal momento che reduce dalla vittoria di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, con il brano Brividi, ora si conquista i vertici delle classifiche Spotify, non solo italiane ma anche straniere. Tuttavia, se la carriera sembra proseguire a gonfie vele per Blanchito baby – in vista degli Eurovision Song Contest 2022 made in Torino, che lo vedranno sul palco di nuovo in coppia con Mahmood al servizio del loro brano – lo stesso non può dirsi per il suo status sentimentale. Dopo aver appassionato i fan -durante la kermesse sanremese- parlando in diverse interviste della sua ultima fidanzata da almeno due anni, Giulia Lisioli, Blanco è ora al centro del gossip per una presunta rottura con la giovane “nip”, che nonostante la mancata popolarità vanta un enorme seguito social.

blanco e giulia quindi si sono lasciati sul serio 😭 pic.twitter.com/KKQKpRzkBs — alisia (@g0ddessmez) March 2, 2022

Proprio via social, in queste ore, è virale un video dal contenuto inaspettato per molti sostenitori di Blanco, che lo immortala mentre si lascia andare ad un romantico bacio sulle labbra con una ragazza mora, che non è chiaramente la sua Giulia Lisioli. Si segnala al momento che la presunta neo fiamma di Blanchito baby sarebbe una ballerina di nome Martina Valdes. E il bollente bacio, registratosi nel mezzo di una serata-evento tenutasi al locale The club di Milano -dov’era presente anche Irama- per il web si delinea come uno degli indizi che confermerebbero la rottura tra il trapper e la fidanzata nip. Anche se ad oggi i due diretti interessati scelgono di trincerarsi in un silenzio mediatico, rispetto ai rumor dell’ultimo periodo – che li vedono sull’orlo di una crisi d’amore per una serie di particolari – molti sono pronti a scommettere che tra loro l’amore sia già finito.

Gli altri indizi a conferma della crisi d’amore di Blanco post-Sanremo 2022

Gli altri indizi, che avvalorerebbero la presunta crisi d’amore in corso tra Blanco e Giulia Lisioli post-Sanremo 2022, sono un gesto social della giovane promessa tra gli influencer su Instagram e alcune dichiarazioni del trapper. Incalzato sulla lovestory con Giulia ai microfoni di Rtl.102.5, Blanchito ha infatti parlato di un rapporto “tra alti e bassi”. Mentre, Giulia ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto che riguardavano Blanchito. Che questi particolari siano i pezzi del puzzle che rimanderebbe alla presunta rottura del momento?

Nel frattempo, in vista della sua partecipazione in coppia con Mahmood prevista agli Eurovision Song Contest 2022 dal 10 al 14 maggio, il trapper si consola con dei nuovi traguardi importanti. Il brano sanremese Brividi, dopo aver conseguito la #5 tra i brani più ascoltati nel mondo, nella Top 50 su Spotify Global, si conquista i vertici delle Viral 50 di Paesi stranieri, quali Belgio, Svizzera, Austria, Bulgaria, Estonia, Spagna, Islanda, Finlandia, Lettonia, Ungheria, Israele, Portogallo, Lussemburgo, Irlanda.



