Blanco, i complimenti di Adriano Celentano/ “So che mi ascolti, io ti tengo d’occhio”

Qualche giorno fa una foto di Blanco è apparsa sul profilo social di Adriano Celentano. I follower del cantante di “Azzurro”, scorrendo la home di Instagram, si sono imbattuti in un post di complimenti nei confronti del giovane artista di diciotto anni. Le parole scritte da Celentano sono state le seguenti: “Oggi ho letto che tu mi ascolti! Anche io ti tengo d’occhio“. Il rapper ha commentato citando la sua canzone: “Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro“. Anche la collega Madame compare sotto il post con un “Wow”.

La frase di Adriano è dovuta a un’intervista che Blanco ha rilasciato recentemente al Corriere della Sera, in cui ha rivelato che il duetto dei suoi sogni è proprio con il Molleggiato: “Lo ascolto da quando ero piccolo, come Modugno e altre cose vecchie. È un artista a 360 gradi e a collaborare con lui credo che morirei”.

Blanco: il nuovo volto del rap italiano

Blanco è riuscito a conquistare gran parte degli appassionati del rap, e non solo, con “Notti in bianco” uscita nell’estate del 2020. Notato dal produttore Mace, questi decise di inserirlo nel suo album di debutto OBE ne “La canzone nostra“, insieme a Salmo. Il riscontro che il giovane rapper di Brescia ottenne dal pubblico fu immediato tanto che, a solo un anno di distanza, è arrivata un’altra collaborazione molto importante per lui: il suo ultimo singolo, “Mi fai impazzire“, porta la firma e la voce di Sfera Ebbasta.

Relativamente a questa collaborazione, Blanco ha rivelato che è nata da un messaggio che Sfera gli ha scritto su Instagram, con i suoi complimenti e il suo numero. Riccardo (vero nome di Blanco) gli avrebbe mandato dieci pezzi da ascoltare e da lì è nato tutto. Oggi sta lavorando al suo primo disco, il quale arriverà entro quest’anno ed è già tra i più attesi dagli amanti del genere.





