Blanco/ Il brutto incidente e il riposo forzato, ma basta una gamba per il ritorno sul palco…

Blanco è protagonista dei Tim Summer Hits 2022 in un momento molto intenso della sua carriera, pieno di impegni ed emozioni. Momenti belli e brutti, difficili o adrenalinici: concerti, backstage, ma anche tante altre difficoltà: da ultimo, infatti, un post su Instagram racconta di una gamba ingessata ed è accompagnato da un messaggio breve e rivelatore: ‘Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…’, poi continua ‘ora sto bene’, ed annuncia lo spostamento della data genovese della sua tourneé. Dopo un periodo di riposo è non riuscito a restare lontano a lungo dal palco tanto da tornarci anche solo su una gamba!. Blanco, ad oggi, dunque, resta un ragazzo: un ragazzo semplice, emergente sul panorama della musica nazionale ma che sta sicuramente giocando bene tutte le sue carte: l’autore di ‘Blu Celeste’ – infatti -, album d’esordio della sua carriera, è oramai candidato alla targa Tenco per gli artisti emergenti, rappresentando sicuramente un onore particolare per ogni tipo di artista che voglia imporsi musicalmente nel nostro paese. Ciò che è certo è che la strada di Blanco è completamente spianata davanti ai suoi occhi: da protagonista di Sanremo a protagonista dell’Eurovision, da cantate ai Tim Summer Hits a modello, amico e semplicemente ragazzo; Riccardo ogni giorno racconta un viaggio, un viaggio positivo senza troppi fronzoli e lo fa seguendo la strada della musica, la sua musica, una musica che s’impegna e viaggia in lungo e in largo per il Bel Paese.

Al secolo ‘Riccardo Fabbriconi’, Blanco è sicuramente una delle rivelazioni della recente discografia italiana. Un artista a tutto tondo, sicuramente provocatore, che si è inserito facilmente sulla scena musicale coi suoi tratti puerili, talora innocenti, e che hanno fatto maggiormente apprezzare l’enorme ventaglio provocatorio che ha messo in scena. Dalla performance di Sanremo con ‘brividi’ in cui non sono mancati comportamenti dovuti all’inesperienza come il mancato utilizzo dei mantelli, Blanco ha avuto modo di avviare un ottimo percorso di crescita, giungendo non solo ad avviare una tourneé estiva su tutto il territorio nazionale, ma anche non mancando di far sentire la propria voce anche su tematiche sociali che ancora una volta scuotono il grande pubblico e la sua fanbase. Il suo feed Instagram racconta la vita di un ragazzo come tanti che, dopo la kermesse sanremese, si è ritrovato a calcare i più importanti palchi italiani ed anche quello internazionale dell’Eurovision (cui ha ovviamente sempre partecipato con ‘Brividi’ insieme a Mahmood), ma racconta anche di eventi quotidiani della sua vita personale, così da rendere tutti consapevoli di un’evoluzione artistica e degli eventi salienti che caratterizzano le sue giornate.

