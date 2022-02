Blanco in crisi con la fidanzata Giulia Lisioli dopo Sanremo?/ “Alti e bassi”

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso e continua ad essere motivo di discussione, soprattutto per il duo vincitore della kermesse, Blanco & Mahmood, attesi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza dell’Italia. I cantanti del brano vincitore al Festival ter di Sanremo e di successo mondiale, Brividi, hanno rilasciato un’intervista di coppia, in cui non si sono risparmiati sull’amore, in risposta alle curiosità dei fan sul loro privato. Incalzato sul suo status sentimentale, in particolare, Blanco ha spiazzato l’occhio pubblico gettando ombre -almeno a parole- sulla sua ormai risaputa lovestory con Giulia Lisioli, di cui si è detto innamorato anche durante la sua partecipazione al Festival della Canzone italiana. Che il trapper sia in crisi con la sua ultima fiamma, dopo Sanremo?

Blanco & Mahmood si raccontano dopo Sanremo

Sono un Blanco e un Mahmood senza filtri né censure quelli che si sono raccontati in un’intervista inedita concessa ai microfoni di Rtl.102.5. Nel corso dell’intervento di coppia il duo di artisti, reduce dalla vittoria conseguita a Sanremo 2022 con Brividi, non ha risparmiato dichiarazioni sul privato. “Mi piace stare male, ma l’amore è uno scambio nel farsi del male”, ha fatto sapere di sé Mahmood, senza nascondere quindi la tendenza sadomaso di provare piacere nello stare a soffrire per l’amore altrui. Incalzato a sua volta sul concetto di amore, Blanco ha prima evitato di rispondere in modo pertinente, con tanto di esternazione colorita, per poi gettare ombre sulla sua ormai nota ultima relazione con Giulia Lisioli, giovane nip -non appartenente al mondo del jetset- e potenziale influencer su Instagram, in quanto vanta un seguito di 117mila follower.

“Ho un rutto che sto per far esplodere un microfono… ho la faccia di uno felice? Ciao Giulia, ti amo”, esordisce Blanco, parlando della sua situazione sentimentale, per poi rispondere tenendosi vago sulla relazione con la compagna: “Alti e bassi”. Una risposta secca che potrebbe riferirsi ad una possibile crisi in corso tra i due giovani post- Sanremo 2022, a detta dei più nel web. Che Blanco non sia più fidanzato con Giulia? Ci pensa Mahmood a rispondere: “Non diciamo queste cose”. Insomma, il mistero s’infittisce, anche perché l’ultima apparizione pubblica della coppia si è registrata ai Seat Music Awards, nell’estate 2021.

Il record post-Sanremo di Blanco & Mahmood

Nel frattempo, Blanco & Mahmood si godono il successo di Brividi, il brano vincitore di Sanremo 2022, che segna un doppio record storico di ascolti su Spotify. Il brano al momento occupa la prima posizione nella Top 50 su Spotify Italia, affermandosi come la canzone italiana più ascoltata in assoluto, e segna il suo più alto debutto alla #5 nella Top 50 su Spotify Global, tra le canzoni più ascoltate nel mondo.



