Carlo Conti è alle prese con la formazione della rosa di cantanti in gara a Sanremo 2025: dopo Tiziano Ferro, un altro big in lizza per la partecipazione.

Carlo Conti non si accontenta, e non poteva essere diversamente; per lo spettacolo del Festival di Sanremo 2026 vuole certamente seguire la scia della passata edizione, la prima dopo l’epopea targata Amadeus. Per la prossima edizione sarà inferiore il peso delle comparazioni, dei paragoni con il predecessore; motivo ulteriore per mettere mano ad una kermesse che aspira a non essere inferiore al grande spettacolo degli ultimi anni. Ovviamente, molto del successo passa per i cantanti in gara a Sanremo 2026: i big, rappresentano il fulcro della curiosità degli appassionati e il valore dei prescelti può nettamente alzare l’asticella. Di tale aspetto è ben consapevole il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026, Carlo Conti, che secondo gli ultimi rumor starebbe sondando più di un colpaccio per la rosa dei cantanti in gara. Dopo Tiziano Ferro, spunta anche il nome di Blanco!

Proprio nelle ultime ore è spuntato un nome tutt’altro che nuovo alla kermesse e che sarebbe, per l’appunto, un vero colpaccio nel merito dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Carlo Conti – come riporta Gossip e Tv – starebbe infatti cercando di portare sul palco dell’Ariston un ex vincitore: Blanco. Il cantante vinse in coppia con Mahmood ma di lui si ricorda soprattutto la querelle che scaturì dalla sua ospitata dell’anno successivo condita dalla ‘distruzione’ della scenografia che agitò non poco il pensiero mediatico e non solo.

Blanco tra i cantanti in gara a Sanremo 2026? Presto per averne la certezza ma sempre Gossip e Tv racconta di come, stando ai rumor, già per la passata edizione Carlo Conti aveva tentato di convincere l’ex vincitore della kermesse. “Sta facendo fuoco e fiamme per farlo risalire sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio”, questa l’indiscrezione di Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi che ha poi argomentato anche su quanto detto in precedenza a proposito della suggestione della passata edizione: “Carlo Conti era ad un passo dall’averlo ma i tempi non erano maturi”.

Insomma, tra i cantanti in gara a Sanremo 2026 potremmo apprezzare dei big non da poco; crescono in parallelo a Blanco anche le voci che vorrebbero Tiziano Ferro come particolarmente quotato per la formazione dei big. Come racconta Il Messaggero, con lui ci sarebbero in lizza anche altri nomi altisonanti: da Angelina Mango a Caparezza, passando per Sangiovanni e Tommaso Paradiso.