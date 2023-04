Blanco: “Innamorato” è il nuovo album/ “Ho scritto per la mia fidanzata Martina…”

Blanco e il nuovo album Innamorato

Blanco dimentica il capitolo Sanremo e si tuffa nel nuovo capitolo della sua carriera con il nuovo album “Innamorato”. L’artista, in occasione della presentazione del nuovo album, torna su quanto accaduto al Festival svelando di essere maturato negli ultimi mesi e di non essere più quello che si è presentato sul palco del Teatro Ariston a febbraio 2023. «Da Sanremo ad oggi sono maturato. Però mi è spiaciuta la reazione, si è sfogata la repressione di molti: siamo in un momento in cui se fai dieci cose belle e ne sbagli una, la gente parla solo di quella. Quando sono stato denunciato ho sperato di finire in carcere almeno un giorno per far capire quanto è indietro il nostro sistema», racconta l’artista come riporta il Corriere della Sera.

Con Innamorato, Blanco si mette alle spalle il passato e si concentra sul presente e sul futuro regalando ai fan nuove canzoni d’amore scritte grazie anche alla presenza della fidanzata Martina.

Blanco e la dedica alla fidanzata Martina

Nel nuovo album “Innamorato”, Blanco ha inserito diverse canzoni d’amore scritte dall’artista grazie alla presenza della fidanzata Martina. «Avevo appena conosciuto la mia ragazza Martina e ho scritto per lei, ma c’è dentro anche l’Italia che mi mancava perché ero a New York per lavoro e tutto quello che stavamo vivendo», ha spiegato Blanco come si legge sul Corriere della Sera.

A conferma di ciò, l’artista ha dedicato delle parole d’amore alla fidanzata sui social: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E Non ascoltare gli altri perchè parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”, ha scritto l’artista.

