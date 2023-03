Blanco annuncia il secondo album

Dopo essere stato al centro delle polemiche per il gesto fatto sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2023 di cui è stato ospite, Blanco volta pagina e dimentica le critiche annunciando l’uscita del secondo album. Dopo 54 dischi di platino, 2 dischi d’oro, oltre 2,6 miliardi di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente sold out, Blanco è pronto a confermare il successo ottenuto pubblicando il secondo disco di inediti, attesissimo non solo dai suoi fan, ma anche dagli addetti ai lavori. S’intitola “Innamorato” e sarà disponibile dal 14 aprile quando i fan potranno finalmente acquistarlo.

AMICI 22 SERALE 2023/ Anticipazioni registrazione e eliminati 25 marzo: Piccolo G a rischio?

Non si conosce il numero delle tracce nè i titoli dei singoli brani che, tuttavia, dal titolo dell’intero album, dovrebbero parlare d’amore in tutte le sue forme. Ad annunciare il nuovo album che, sicuramente, rappresenta una nuova sfida, è stato lo stesso Blanco sui social.

Le parole di Blanco sul nuovo album

I fan di Blanco hanno fatto già partire il countdow per l’uscita del secondo album del loro beniamino che, sul proprio profilo Instagram, ha annunciato la grande novità pubblicando una propria foto in cui è tra le nuvole seguita da una foto di Mina con cui ha collaborato.

Serena Grandi: "Panatta è rimasto nel mio cuore"/ "Mio marito? Per lui non ero…"

“Innamorato di un tramonto che ogni sera poi si spegne dietro un campo e io poi ci piango. Innamorato delle stelle che ogni notte poi ci spiano dall’alto mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato. Innamorato, il mio nuovo album fuori il 14 aprile”, scrive il giovane artista scatenando la reazione entusiasta dei suoi fan che non aspettavano altro.

LEGGI ANCHE:

Blanco: "Innamorato" è il nuovo album/ In uscita il 14 aprile: "Ogni notte..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA