Blanco/ “Io non me l’aspettavo ma la gente mi ha apprezzato per quello che sono”

Blanco è uno degli ospiti dell’evento musicale Tim Music Awards 2022 che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Tra questi non poteva mancare Blanco, uno degli artisti di maggior successo dell’anno che dopo aver infranto record su record con il suo primo disco “Blu Celeste” ha anche vinto il Festival di Sanremo 2022 alla sua prima ed unica partecipazione. Una carriera in salita quella del cantautore che si è fatto “conoscere” ed apprezzare anche per il suo look casual e assolutamente Basic, visto che indossa spesso solo delle mutande.

Non una scelta obbligata o pensata, ma semplicemente il suo abituale look come ha raccontato dalle pagine di Gqitalia.it: “fin da piccolo sono abituato a girare in casa in mutande, poi una volta proprio agli inizi è venuta una ragazza a fare uno shooting a casa mia e stava cercando degli outfit nel mio armadio, però sincero era tutto una merda, e non c’era niente che funzionasse. Ed era estate, io ero in mutande, e mi fa «vabbè allora facciamole in mutande» e poi da lì è nata la cover di Notti in Bianco in cui sto correndo nudo nei campi”.

Blanco: “a Sanremo con Mahmood abbiamo raccontato due vite differenti”

Dalle semplici mutande però Blanco ad un certo punto della sua carriera ha deciso di evolversi, visto che sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022 si è presentato griffato Valentino by Pierpaolo Piccioli. “La cosa molto figa è che la musica e la moda si ispirano a vicenda. E sono due cose che fanno stare bene la gente” – ha detto il cantautore che proprio durante il Festival di Sanremo 2022 ha avuto la conferma definitiva del suo successo vincendo la kermesse. “Quando io e Ale siamo andati a Sanremo non è che abbiamo detto «mandiamo un messaggio», neanche con la canzone. Lui voleva raccontare la sua esperienza, e io la mia. E queste cose si sono mischiate. Ed è figo che abbiamo raccontato due vite differenti che però si intrecciano, per l’età, per l’amore… ma è nato tutto in modo naturale” – ha detto il cantante che ha rivelato sulla musica che ascolta “Celentano mi piace un sacco e poi Battisti. Battisti l’ho scoperto più col tempo ma è un genio”.

Infine sul successo travolgente vissuto in quest’anno ha detto: “non me l’aspettavo ma la gente mi ha apprezzato per quello che sono, o almeno lo spero e spero che non succeda che adesso mi mandano tutti a fare in culo (ride). Cioè, anche se a volte mi viene da fare il matto o a volte sono un po’ marcio, che è nel mio essere… io lo dico a tutti ai miei concerti che bisogna cantare, sudare, uscire senza voce, perché dopo due anni così ce lo meritiamo”.











