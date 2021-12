Blanco, la misteriosa fidanzata e la dedica al “fratello” morto/ In Blu Celeste…

Blanco sta vivendo un momento davvero magico dal punto di vista professionale. Ma lo stesso si può dire per quanto riguarda i suoi sentimenti, dato che a quanto pare il suo cuore batte per una bellissima ragazza che abiterebbe vicino a lui. “Sì ho la fidanzata e ci tengo molto. È bello perché l’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora il cantante. È una ragazza delle mie parti”, ha raccontato recentemente in una intervista a Radio Deejay, svelando qualche aspetto della sua vita privata.

Castana con i capelli lunghi e uno sguardo piuttosto dolce e intenso, Blanco è innamoratissimo e forse anche un po’ geloso della sua dolce metà. Il cantante ci itene alla privacy e soprattutto per quanto riguarda la sua fidanzata, non si sbottona più di tanto. Di sicuro l’artista ha preferito separare la vita privata da quella professionale, ma è chiaro che prima o poi dovrà uscire ulteriormente allo scoperto, se non altro per il continuo espandersi della sua popolarità che moltiplicherà gli sguardi indiscreti.

Sbirciando sul web e analizzando i commenti dei fan, pare chiaro che il brano uscito lo scorso settembre, dal titolo Blu Celeste, sia un pezzo dedicato ad una persona molto importante, purtroppo scomparsa. La canzone è sicuramente ricca di significati e, come dicevamo, dal testo sembra proprio che l’autore voglia tentare di elaborare il lutto di una persona molto vicina. Nella canzone questa persona viene praticamente descritta come un “fratello” o comunque di egual importanza. Un brano in cui Blanco si mette a nudo e non nasconde le emozioni forti che lui – o qualcuno a lui vicino – ha provato nel corso della sua giovane esistenza.

