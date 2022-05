Blanco, Mahmood e Kalush Orchestra, video esibizione/ Applausi ed emozioni

In attesa della finale dell’Eurovision Song Contest, non mancano le emozioni anche fuori dal contest e dal palco. In nome della musica, della fratellanza e della solidarietà, Blanco e Mahmood hanno fatto vivere un momento davvero ricco di commozione insieme alla Kalush Orchestra. ⁣I concorrenti provenienti dall’Ucraina e i due vincitori di Sanremo hanno lasciato per quale minuto da parte la “rivalità” della competizione per cantare insieme.

Mentre infatti al PalaOlimpico di Torino era in corso la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, che si è tenuta proprio giovedì sera, gli artisti di Italia e dell’Ucraina hanno improvvisato un’esibizione basata su una versione dei rispettivi brani portati alla manifestazione canora: Brividi e Stefania. Un bel gesto di fratellanza e solidarietà in un momento difficile per il mondo, l’Europa e soprattutto per l’Ucraina, colpita con perdite gravissime dalla guerra.

Mahmood, Blanco e la Kalush Orchestra insieme: “La musica…”

Il video dell’esibizione sulle note di Stefania e Brividi è stato pubblicato sui social dalla band e dai due cantanti. Le immagini sono accompagnate da una frase altrettanto forte scritta proprio dalla Kalush Orchestra: “Grazie Italia di supportare l’Ucraina. La musica ha la forza di unire. Questo è il momento”. Nel video, Michelangelo (noto produttore di Blanco e della stessa Brividi, canzone vincitrice di Sanremo 2022), è al pianoforte.

Si comincia con Blanco e Mahmood, che cantano la loro Brividi, che fin dalla prima sera di Sanremo 2022 ha fatto innamorare il pubblico italiano e non soltanto, schizzando in vetta a qualsiasi classifica. Dopo qualche decina di secondi, è invece il turno della band Ucraina, che comincia a cantare la loro energica Stefania. Un'esibizione che finisce con applausi, sorrisi e strette di mano. La reazione sui social è stata incredibile: in tantissimi hanno infatti apprezzato la bella ed emozionante prestazione di Mahmood, Blanco e del gruppo ucraino.













