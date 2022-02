Blanco, perché ha abbracciato genitori a Sanremo/ “Da piccolo li facevo dannare ora…”

Blanco, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, è sceso dal palco dell’Ariston ed è andato ad abbracciare i genitori, gli zii e la fidanzata Giulia che si trovavano in platea. Il primo pensiero del cantante diciottenne (che è diventato il più giovane a trionfare alla kermesse, superando Valerio Scanu) è stato quello di festeggiare con la sua mamma: “Dov’è? È qui, vado da lei”, ha detto. Per qualche minuto, dunque, ha lasciato il collega e il direttore artistico Amadeus sotto i riflettori con il premio per concedersi un momento di dolcezza con i familiari.

L’artista ha poi spiegato il perché del caloroso abbraccio nel corso della conferenza stampa al termine della puntata. “Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo: sono stati loro a spingermi a venire a Sanremo con questa canzone”. Anche Mahmood ha ammesso che avrebbe voluto fare il medesimo gesto, ma ha dovuto rimandarlo a qualche ora dopo. “Mia mamma è rimasta in hotel”, ha rivelato.

Blanco, perché ha abbracciato genitori a Sanremo: le dediche dopo la vittoria

Blanco, vittorioso al Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, dopo il successo con “Brividi” non ha soltanto abbracciato i genitori, bensì rivolto anche qualche altra dedica. In primis al paese in cui è nato, Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, che conta appena poco più di 3 mila abitanti. I suoi concittadini, senza dubbio, avranno seguito insieme a lui la finale della kermesse ligure ed esultato per il suo trionfo, che d’altronde veniva annunciato da giorni dai pronostici.

A congratularsi con i due artisti, al termine della celebre competizione canora italiana, d’altronde, sono stati in tantissimi. Tra questi c’è anche la Roma, club di cui il cantante diciottenne è tifoso. Una manifestazione di stima più che apprezzata. Adesso per Mahmood e Blanco inizia il bello: dovranno prepararsi per l’Eurovision Song Festival, in programma a maggio proprio in Italia.

