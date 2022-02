Blanco seminudo nella camera di Mahmood/ Video Nascosto nel carrello…

Blanco e Mahmood sono senza dubbio tra i grandi favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2022. La loro “Brividi” ha letteralmente conquistato critica e ascoltatori. Tutti i bookmakers puntano su di loro per il trionfo finale e il discorso vale anche per Betclic: dal 4.5 dopo la prima serata, la quota è crollata al 2 di ieri, fino all’attuale 1.35 con cui hanno staccato la concorrenza. Meglio persino di Elisa, che, con “O forse sei tu”, è salita da 2 a 3.5. I due artisti, insomma, sembrano costituire il giusto mix per succedere ai Maneskin nell’albo d’oro e i tanti fan accalcati fuori dall’albergo in cui alloggiano non mancano di fare sentire il loro incitamento.

A proposito di albergo: nelle scorse ore Mahmood e Blanco si sono resi protagonisti di un siparietto decisamente divertente e documentato sui social media dal cantante di “Soldi“, che, fra le sue stories di Instagram, ha pubblicato un video decisamente curioso e simpatico, che ha raccolto valanghe di consensi online, in particolare dal pubblico femminile, dal momento che Blanco si mostra seminudo…

BLANCO SEMINUDO IN CAMERA DI MAHMOOD, POI IN ASCENSORE… (VIDEO)

Nel filmato, in particolare, si vede Mahmood che entra nella propria stanza d’hotel portando una carrello a più ripiani. Su quello superiore c’è un vassoio con acqua e bicchieri, mentre sotto la tovaglia, dunque nel ripiano più basso, compare Blanco in versione deshabillé. Rannicchiato, l’artista si è fatto letteralmente trasportare dal suo collega fra un corridoio e l’altro della struttura ricettiva della città matuziana e, come se non bastasse, il gioco è proseguito ulteriormente, grazie alla complicità di un dipendente dell’albergo.

Quest’ultimo, infatti, si è prestato al gioco e, mentre Mahmood filmava tutto quanto con il proprio telefonino, ridendo di gusto, il cameriere portava via il carrello e si infilava con esso (e Blanco) all’interno dell’ascensore: “The end”, come ha scritto lo stesso 29enne.

mahmood che trasporta blanco seminudo dentro un carrello del cibo la pipì addosso





