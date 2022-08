Blanco sempre al telefono, la fidanzata Martina sbotta/ “Stava davvero incaz*ata”

Blanco sempre al telefono, la fidanzata Martina lo redarguisce. E lui…

Non mancano momenti di tensione tra Blanco e la sua fidanzata Martina Valdes nella vacanza che i piccioncini stanno trascorrendo nella splendida Sardegna. I due si divertono, si abbracciano e ogni tanto discutono. Per poi fare pace. Come è successo nelle scorse ore, quando la ragazza ha sbottato dopo aver pizzicato il compagno al telefono. Testa bassa e attenzione rivolta unicamente allo schermo, il troppo è troppo anche per una ragazza comprensiva e paziente come Martina. Sarebbero circolati anche dei filmati in cui si vede l’artista mentre usa il cellulare e non smette fino a quando la ragazza lo rimprovera animatamente.

Blanco, gli utenti “confermano” la lite con la fidanzata: “Stava davvero inca*zata”

A quel punto, e solo a quel punto, Blanco mette in tasca lo smartphone e si fa perdonare con un bacio. E tra gli utenti che hanno commentato la scenetta, spunta anche un fan che conferma. “Sì, sì, comunque una mia amica era a San Teodoro e lui era sempre al telefono. E lei stava inca***ta“. Nel video menzionato dagli utenti la fidanzata di Blanco lo redarguisce con un ‘amore, basta’. E lui, a quel punto, nasconde subito il telefono in tasca. Bacino e pace fatta.

