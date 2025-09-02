Blanco ha dei problemi di salute e ne dà notizia sui social: "Non ci sarò a due concerti, ecco perché". Cosa è successo al cantante bresciano

Blanco si ferma: problemi di salute per il cantante bresciano

Problemi di salute per Blanco che ne dà notizia tramite i social annunciando di essere stato costretto ad annullare la sua partecipazione a due eventi. Il cantante originario di Brescia, tramite il suo profilo Instagram ha annunciato di non stare bene, affermando dunque di non poter prendere parte ai due concerti in programma il 1 e il 2 settembre. Si tratta di alcuni eventi di fine estate, i concerti del Power Hits Estate 2023 e Future Hits di RTL 102.5. Ma quale problema ha il cantante vincitore di Sanremo con “Brividi”? Non è chiaro quale sia il problema di salute che ha fermato Blanco: come spiegato dal cantante, infatti, non si tratterebbe di nulla di grave anche se non è ben specificato quale sia questo problema.

Sui social, infatti, Blanco ha scritto: “Mi dispiace dirvi che non potrò essere presente a due eventi in programma 1 e 2 settembre”, annunciando dunque di aver dato forfait per i due concerti organizzati dalle radio. E ancora: “Non potrò esserci per problemi di salute ma nulla di grave. Spero di poter recuperare presto e rivederci”. Non è chiaro quale sia il problema di salute che ha colpito Blanco, ma come spiegato non si tratta di nulla di grave.

Blanco, piccolo problema di salute: salta due concerti

Blanco, per via di un problema di salute che non sarebbe grave, ha deciso dunque di saltare due concerti del Power Hits e il Future Hits di RTL 102.5. Sono diversi però i progetti del cantante per il futuro: a quanto pare, Blanco potrebbe anche prendere parte a Sanremo 2026.