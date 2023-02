Blanco squalificato da Sanremo 2023?/ Amadeus: “Non so cosa gli sia preso ma…”

Amadeus assicura: “Quella di Blanco non era una gag”

Quanto accaduto ieri sul palco di Sanremo 2023 ha dell’incredibile ed è finito sulla bocca di tutti. Blanco, a causa di un problema all’audio, ha deciso di distruggere la scenografia allestita per lui durante l’esibizione. Se, inizialmente, questa sembrava parte di una gag ideata dal cantante in accordo con il conduttore, Amadeus ha voluto smentire tale ipotesi in conferenza stampa.

Il presentatore, come riporta Novella 2000, ha dichiarato: “Quella di Blanco non era una gag. Sapevamo che potesse fare qualcosa di particolare con le rose. Dietro le quinte, strettissime, dal monitor non si intuiscono le parole. Nell’anno d Bugo e Morgan uscii perché vidi Bugo andarsene. Invece di Blanco ho percepito l’esagerazione rispetto alle prove e che non fosse più un finale previsto. Solo poi ho capito che aveva problemi di audio. Stamattina mi ha chiamato e chiede scusa”.

Blanco berrà espulso da Sanremo 2023: la risposta di Amdeus

In seguito al gesto del cantante, in conferenza stampa i giornalisti hanno chiesto ad Amdeus se avesse intenzione di escludere il cantante dalla kermesse canora. Come riporta Novella 2000, la stampa ha fatto un raffronto tra l’episodio di Wilm Smith agli Oscar e quanto avvenuto a Sanremo 2023, ma il conduttore non ci sta: “Will Smith ha sbagliato ma 10 anni di esclusione sono esagerati. Per Blanco non me la sento che non debba far parte del Festival per i prossimi anni”.

E ancora: “Non so cosa gli sia preso, è sempre stato educato quando ci siamo incontrati, e lo conosco da due anni. Non me la sento di dargli una punizione, voglio che capisca cos’ha fatto ma voglio che continui a dimostrare il proprio talento“. Dunque, non è stata menzionata la decisione riguardo Blanco relativa a quest’anno, ma tutto farebbe pensare che per il cantante Sanremo 2023 sia terminato qui.

