Blangiardo (ISTAT): “L’Italia non è razzista”/ Video: “Ma la migrazione non va subita”

Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’ISTAT, ha parlato a margine degli Stati Generali della Natalità, evento tenutosi a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione, ai giornalisti presenti. Nel suo discorso, un focus sulle migrazioni e sui cambiamenti che provocano all’interno del tessuto demografico italiano.

“Il processo migratorio provoca dei ricambi. In Italia abbiamo su 58 milioni circa 7 milioni di persone che hanno un background da stranieri. È un processo naturale, che ha radici in passato. Una volta eravamo noi a portare gli italiani fuori, ora sono altri che arrivano. Si andrà avanti in questa direzione e non c’è nulla di problematico”.

Secondo l’esperto, “Quello che può diventare problematico è l’accelerazione del processo. Diventa problematico nel momento in cui viene accentuato e non viene metabolizzato. Non si dà il tempo di rimettere in ordine gli equilibri in relazione all’assorbimento di quelli che sono gli effetti del cambiamento. Diciamo che dovrebbero esserci un governamento nel fenomeno. Il concetto non è non subire la migrazione ma governarla”.

Blangiardo: “Fenomeno migratorio va governato”

Da parte di Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’ISTAT, anche un’idea per la gestione dei flussi migratori: “Dovrebbe essere interessante un processo di formazione nei Paesi di provenienza. Un lavoratore che viene qui e sa già l’italiano, è normale che l’integrazione è più semplice. Abbiamo qui 7 milioni di persone e non è successo nulla di straordinario a parte qualche imbecille. Non siamo razzisti e non lo saremo mai. Al di là di qualche caso sporadico, non siamo razzisti. Dobbiamo far sì che il fenomeno migratorio venga governato in maniera che sia funzionale nell’interesse stesso di coloro che arrivano”.

