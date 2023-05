BLANKA “SOLO”, POLONIA/ Eurovision 2023, Mara Maionchi la stronca: “Poco erotica”

Blanka con “Solo” per la Polonia, Mara Maionchi la stronca: “Poco erotica”

“Ora vi dimostrerò come mi diverto”, canta Blanka per la Polonia nella finale Eurovision 2023. Un brano che delude le attese: il pezzo appare infatti un po’ fiacco, al contrario della cantante che sul palco si scatena. Tanta energia e dinamismo da parte dell’artista polacca, che però si becca la stroncatura in diretta di Mara Maionchi su Raiuno. L’opinionista di Gabriele Corsi, commentando l’esibizione di Blanka, ritiene che abbia interpretato un pezzo piacevole e divertente, ma null’altro di più. “Perché secondo me è poco erotica”; spiega. “Canzone piacevole e divertente, ma l’erotismo è una cosa seria”, ribadisce Mara Maionchi al termine della performance della cantate polacca. Insomma, se non è una bocciatura questa, poco ci manca.. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Blanka con “Solo”: la Polonia vincitrice dell’Eurovision 2023?

Blanka con “Solo” è la rappresentante della Polonia in gara nella finale dell’Eurovision 2023 in programma sabato 13 maggio 2023 dalla Liverpool Arena. Sarà lei la vincitrice? La cantante durante la seconda semifinale della kermesse canora internazionale è riuscita a guadagnarsi uno dei 10 posti disponibili per accedere alla finale in cui gareggiano 25 paesi, tra cui i Big Five: Italia, Germania, Francia, Spagna e Ucraina. Una performance che non è passata affatto inosservata, visto che la cantante ha ballato e cantato attirando l’attenzione del pubblico accorso alla Liverpool Arena, ma anche dei giurati e del pubblico.

Classe 1999, Blanka Stajkow è nata il 23 maggio a Stettino. Ha iniziato a lavorare come modella in Polonia grazie anche alla partecipazione al programma Top Model. Poi è arrivata la musica: ha debuttato con il primo singolo “Better” siglando un contratto con la Warner. Il brano “Solo” che ha presentato in gara all’Eurovision 2023 rappresenta per lei un sogno che si realizza.

Com’è nata la canzone con “Solo” di Blanka: “è nata tramite Zoom”

Blanka è la cantante chiamata a rappresentare la Polonia con il brano “Solo” all’Eurovision 2023. Un brano dance pop che potrebbe regalarle il successo e che è nato quasi per caso tramite Zoom stando a quanto raccontato dalla modella e cantante dalle pagine di imusicfun.it: “non tutti lo sanno, ma è nata tramite Zoom. Io ero in Polonia, un’altra ragazza era in Finlandia e l’altra in Svezia. L’abbiamo scritta in 40 minuti, è stato tutto molto rapido ed ora siamo qui! È folle! Spero vi piaccia e sono contenta che porti riscontri positivi”.

Durante le prove all’Eurovision 2023 la cantante ha dovuto cambiare qualcosa della sua performance live: “abbiamo modificato parecchie cose. Soprattutto per quanto riguarda le luci e le inquadrature, questi sono stati i focus”. Infine parlando di aspettative sul brano ha confessato: “spero vi faccia ballare. Poi che vi faccia sorridere. Oltre al profondo significato che puoi cogliere ascoltando a fondo il brano, c’è questo sound molto estivo e positivo che spero possa fare divertire chi l’ascolta e farli rilassare”.











