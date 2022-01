Blas Roca-Rey, ex e figli di Amanda Sandrelli/ “Un grande amore durato quasi 20 anni”

Chi è Blas Roca-Rey l’ex marito di Amanda Sandrelli. Ecco come ci siamo conosciuti

Un matrimonio felice quello tra i due attori Blas Roca-Rey e Amanda Sandrelli che si sono incontrati per la prima volta proprio sul palcoscenico. A rivelarlo è stata proprio l’attore ospite di Vieni da Me: “ci siamo conosciuti a teatro, facevamo uno spettacolo in cui ci davamo 14 baci ogni sera, almeno la metà erano veri”. 20 anni d’amore, ma improvvisamente qualcosa si è rotto portando la coppia a separarsi nonostante la nascita di due figli. A parlare dei motivi che li hanno portati a questa decisione sofferta è stato proprio l’attore: “c’era una tensione che aumentava e iniziava ad essere ingestibile. Lei ha combattuto moltissimo perché non finisse salvo poi ammettere ad amici comuni che era una situazione arrivata al limite. Se mi sono sentito in colpa? Sì, le responsabilità sono comuni, ma non mi sono sentito in colpa perché ho deciso io, perché penso non ci fossero alternative”.

Dal canto suo Amanda Sandrelli ha precisato: “il nostro è stato un amore con la A maiuscola. E’ stato lui a decidere, io non mi sarei mai separata, sarei rimasta con lui per tutta la vita. Ma bisogna essere in due. Lui non ci riusciva più”.

Blas Roca-Rey e Amanda Sandrelli: “eravamo una coppia innamorata”

L’amore tra Blas Roca-Rey e Amanda Sandrelli è durato più di 20 anni. “Eravamo una coppia innamorata. E’ stato un fulmine a ciel sereno perchè avvenuto dopo tanto tempo rispetto alle nostre crisi, che chiaramente ci sono state” – ha detto l’attrice che parlando della separazione dal marito ha precisato – “ci ho messo anni a superarlo, ma poi quando giro pagina, giro pagina. Oltre alla famiglia ed alle mie amiche, mi ha aiutato tanto il lavoro”. La coppia è stata legata dal 1994 al 2013 e dal loro amore sono nati i figli Rocco e Francisco.

Dopo la fine del matrimonio con Amanda Sandrelli, l’attore ha ritrovato la felicità tra le braccia di Monica Rogledi. Dal loro amore è nata anche una figlia di nome Anna. “A 58 anni, fare il papà di Anna, è fantastico” ha rivelato l’attore dalla pagine del settimanale Nuovo raccontando come la piccola sia diventata il centro del suo mondo.

