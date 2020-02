Blas Roca Rey/ “Ho amato molto Amanda Sandrelli, ma oggi c’è Monica” (Vieni da me)

Blas Roca Rey torna a raccontarsi nel salotto di Vieni da me dopo l’intervista rilasciata lo scorso marzo. L’attore che vestirà i panni di Vincent Van Gogh nello spettacolo teatrale Le Lettere a Theo è pronta a svelare nuovi dettagli della sua vita privata e professionale. Blas Roca Rey ha alle spalle una lunga carriera, ma il suo nome continua ad essere legato ance a quello di Amanda Sandrelli con cui ha vissuto una lunga e bellissima storia d’amore che ha portato alla nascita di due figli. “Un grande amore durato quasi 20 anni da cui sono nati due figli. Ci siamo conosciuti a teatro, facevamo uno spettacolo in cui ci davamo 14 baci ogni sera, almeno la metà erano veri”, ha raccontato pochi mesi fa proprio alla Balivo. Dopo diversi periodi di crisi, i due si sono separati non senza sofferenza come ha spiegato la stessa Amanda Sandrelli sempre ai microfoni di Vieni da me: “Eravamo una coppia innamorata. E’ stato un fulmine a ciel sereno perchè avvenuto dopo tanto tempo rispetto alle nostre crisi, che chiaramente ci sono state”.

Blas Roca Rey: dopo Amanda Sandrelli c’è Monica Rogledi

Finito il matrimonio con Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey ha ritrovato l’amore accanto a Monica Rogledi con cui ha anche avuto una figlia, la piccola Anna. “A 58 anni, fare il papà di Anna, è fantastico“, ha recentemente dichiarato l’attore al settimanale Nuovo a cui ha confessato che l’arrivo della bambina ha cambiato non solo le sue priorità, ma anche quelle della compagna: “è il centro del nostro mondo“, ha aggiunto. Anche l’amore con Monica Rogledi, dunque, è diventato importante. La coppia condivide anche l’amore per il teatro dove spesso lavora insieme. In occasione dello spettacolo “Schiava di Picasso”, Monica, ai microfoni di Nuovo, ha scherzato: “ho assunto il mio uomo per lo spettacolo. Se non fa una buona regia lo licenzio e me ne prendo un altro”.

