Blasco Giurato è morto/ Addio al direttore della fotografia di Nuovo Cinema Paradiso

Addio a Blasco Giurato, un altro lutto nel mondo del cinema italiano e internazionale. Il celebre direttore della fotografia si è spento ieri, nel giorno di Santo Stefano, a Roma. Aveva 81 anni. Noto per aver lavorato insieme al regista Giuseppe Tornatore nel capolavoro “Nuovo Cinema Paradiso”, Giurato ottenne proprio per quel film una nomination ai premi BAFTA (British Academy of Film and Television Arts). Ma è lungo l’elenco dei cineasti con i quali ha collaborato e con i quali è entrato nella storia della settima arte nostrana.

Oltre al già citato “Nuovo Cinema Paradiso”, Blasco Giurato collaborò con Giuseppe Tornatore in altri due film: “Il camorrista” del 1986 e “Una pura formalità” del 1994. Fratello del conduttore televisivo Luca e del cantautore Flavio, Blasco ha avuto la possibilità di lavorare insieme a nomi di spicco del movimento italiano: da Dino Risi a Lina Wertmuller, passando per Pupi Avati e Renzo Martinelli. In totale, ha “giocato” con le luci di oltre 120 film.

ADDIO A BLASCO GIURATO

Tra i numerosi lungometraggi, ricordiamo Teresa” (1987) e “Tolgo il disturbo” (1990) di Dino Risi; “Ferdinando e Carolina” (1999) di Lina Wertmuller; “Vajont” (2001), “Piazza delle Cinque Lune” (2003) e “Il mercante di pietre” (2006) di Renzo Martinelli; “Il bambino cattivo” (2013), “Un ragazzo d’oro” (2014) e “Le nozze di Laura” (2015) di Pupi Avati (2015). Blasco Giurato ha lavorato molto anche nel piccolo schermo, basti pensare a “Un nero per casa” di Gigi Proietti. L’ultimo impegno risale a pochi mesi fa, come direttore della fotografia di “Vecchie canaglie” di Chiara Sani.

Tanti i messaggi di cordoglio sul web per la sua scomparsa, queste le parole dell’attore e regista Ricky Tognazzi: “Se n’è andato Blasco Giurato. Un grande! DOP straordinario, di una simpatia ed una generosità unica. Entusiasta e appassionato, sempre al servizio del film con umiltà, equilibrio e straordinaria fantasia. Caro Blasco, ci mancherai”. Questo, invece, l’omaggio di Enrica Bonaccorti: “Addio Blasco, grazie per la tua luce il tuo affetto i giorni felici, lontani ma indimenticabili come te, grazie per la protezione le belle parole i buoni consigli a una ragazzina fra i grandi… Blasco Giurato bello e bravissimo. condoglianze a Luca Giurato e a tutta la famiglia”.













