Blessing Tunde, escort uccisa con parrucca?/ Forse rapina finita male, l’autopsia….

Blessing Tunde, la escort nigeriana di 25 anni trovata morta a Mazzo di Rho, nell’hinterland di Milano, nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 maggio, è stata protagonista di un servizio di “Lombardia Nera”, trasmissione in onda su Antenna 3. Il quesito di partenza è stato uno solo: chi ha ucciso la ragazza e per quale motivo? Al momento l’esito dell’autopsia non è ancora pervenuto o, comunque, non è stato comunicato, ma stando a quanto si apprende la giovane, che risiedeva a Novara, sarebbe deceduta per asfissia, strozzata con la sua stessa parrucca, tanto che all’inizio si pensava potesse avere anche compiuto un gesto anticonservativo per ribellarsi ai suoi sfruttatori.

Serena Mollicone, 20 anni dopo il delitto/ La sorella “chi è stato complice parli!”

Un’ipotesi che ad oggi è ancora in piedi, anche se pare essere ormai certo che si sia trattato di un omicidio, così come si evince dal fascicolo aperto in Procura. Sul caso, comunque, stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, coordinati dal pm Grazia Colacicco. Sul corpo, peraltro, non sarebbero presenti altri segni di violenza.

Saman Abbas, l'amica: “Terrorizzata dal padre”/ Per gli inquirenti l'ha uccisa lo zio

BLESSING TUNDE, ESCORT UCCISA NEL MILANESE: SPARITO IL CELLULARE

Sul caso Blessing Tunde a “Lombardia Nera” è stato detto inoltre che non si trova il cellulare della ragazza e si è sottolineato come sia strano, perlomeno da parte di un’organizzazione che gestisce lo sfruttamento delle prostitute, che venga fatto trovare un cadavere. Per questa ragione, l’avvocato Silvia Germinara ha ribadito come si possa trattare, con ogni probabilità, di una rapina finita male da parte di un suo cliente: “Probabilmente la giovane aveva con sé una sua cassa e doveva portarla a chi la sfrutta e ha tentato di ribellarsi e di difendere il denaro”. Si tratta della seconda prostituta uccisa da inizio anno in Lombardia e Renzo Meneghetti, dell’associazione Iule Abbiategrasso, ha affermato: “È un problema che va affrontato alla fonte su questi sfruttatori. Logico che più c’è richiesta di prostituzione, più il fenomeno aumenta. C’è tanta violenza da parte delle persone che sfruttano, oggi molto più psicologica che fisica”.

LEGGI ANCHE:

UOMO TROVATO IMPICCATO IN CARCERE/ Roma, sabato aveva ucciso l'ex moglie in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA