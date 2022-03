Blind commuove Patrizia Groppelli: “Ha avuto una grande forza”/ “La sua ragazza…”

Blind e il passato con la droga: il racconto all’Isola dei Famosi 2022

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha regalato al pubblico un momento di verità, ma anche di grande commozione. Blind, infatti, ha deciso di raccontarsi senza filtri aprendo uno dei cassetti più dolorosi della sua vita. Blind, all’anagrafe Franco Rujan, durante il collegamento con Ilary Blasi, ha parlato dei suoi problemi di droga che oggi, fortunatamente, è riuscito a superare. “Ho cercato il riscatto. È un grande passo… Prima tornavo a casa con altro, altro che disco di platino”, ha raccontato il giovane rapper che ha trovato la popolarità partecipando a X Factor.

Blind, Greta lo sceglie nonostante le droghe/ Delia Duran in lacrime a L'Isola 2022

Blind, inoltre, ha spiegato di aver avuto un sostegno fondalmentale per superare i suoi problemi nella fidanzata Greta che l’ha aiutato ad affrontare la dipendenza. In studio con Ilary Blasi, Greta ha, a sua volta, spiegato di conoscere Blind da quando erano bambini e di essere stata spinta dall’amore a supportarlo in un percorso così difficile. Un racconto, quello del naufrago dell’Isola dei Famosi che ha commosso Patrizia Groppelli.

Blind e il dramma della droga/ "E' stato orribile, le cicatrici fanno male"

Patrizia Groppelli si emoziona per il racconto di Blind

La storia di Blind è stata raccontata anche da Federica Panicucci nella puntata di Mattino 5 del 29 marzo. Nel riascoltare le parole del giovane rapper, Patrizia Groppelli, ospite in studio, ha speso parole di ammirazione per Blin e la forza di volontà che ha dimostrato di avere riappropriandosi della sua vita. “E’ stato un bel pezzo di Televisione…Lui è un ragazzo problematico, che è uscito da dei problemi giganteschi…Non è facile uscirne”, ha detto.

Patrizia Groppelli, poi, ha speso parole di ammirazione anche per Greta, la fidanzata di Franco Rujan che è stata fondamentale per la sua vittoria: “Ha avuto una grande forza di volontà…Comunque anche la sua ragazza l’ha aiutato tanto…”, ha concluso.

Greta Tigani, fidanzata di Blind / "Non ho mai conosciuto una persona così vera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA