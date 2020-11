Blind/ Delude con Cicatrici, Agnelli: “Sei scarico” e lui ci riprova con Cuore Nero

Blind sul palco di X Factor 2020 con Cuore Nero e Bambino/ Per me è importante

Giovedì scorso ci sono state lacrime e sorrisi per Blind a X Factor 2020 e tutto per via del fatto che i suoi due compagni di avventura, Santi e Blue Phelix sono finiti al ballottaggio finale ed Emma Marrone si è trovata costretta a scegliere tra i suoi due concorrenti. Risultato? Il duro rapper di periferia si è sciolto in lacrime per l’uscita del bel bolognese che adesso dovrà continuare la sua carriera lontano dal loft del talent. Ma cosa ne sarà di Blind questa sera? Ad attenderlo, insieme agli altri concorrenti di questa edizione, ci saranno due manche. Nella prima manche, Blind porterà il suo inedito Cuore Nero che sta già scalando le classifiche dei singoli italiani più ascoltati di queste settimane. La canzone è la stessa con la quale il rapper si è presentato alle audizioni, ed è la stessa con la quale ha esordito in questo live di X Factor 2020. Dopo la prima manche, i ragazzi scenderanno di nuovo in campo per una cover che cercherà di convincere i giudici che la loro permanenza nel programma sia motivata dal loro talento. Il secondo brano che Emma Marrone ha scelto per Blind è Tiromancino Per me è Importante. In realtà dopo la parte iniziale che rimarrà quella originale, il rapper tornerà ad aggiungere i suoi versi cercando di far andare bene sulla base i versi di Bambino, un altro suo inedito.

Blind delude con Cicatrici, Manuel Agnelli: “Sei scarico”

Anche settimana scorsa a X Factor 2020, Blind ha portato un suo inedito e, in particolare, la canzone dal titolo Cicatrici che ha convinto Mika che si è detto certo che la vita di Blind sia proprio quella sul palco, basta un suo sorriso per essere magnetico. D’accordo con lui anche Manuelito pronto a spronarlo perché rappresenta il suo mondo ma un po’ preoccupato perché lo ha visto scarico. Colpo di grazia da parte di Manuel Agnelli che è sicuro che la musica sia la sua strada ma che vorrebbe vederlo rischiare con cose che sono fuori dalla sua confort zone. Emma Marrone ha avuto modo di commentare le parole dei suoi colleghi in settimana nel loft ed ha annunciato che presto affilerà i coltelli, è guerra aperta?



