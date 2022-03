Blind e il dramma della droga/ “E’ stato orribile, le cicatrici fanno male”

Blind a cuore aperto all’Isola dei Famosi 2022, racconta il dramma della droga. Nel toccante collegamento con Ilary Blasi, il rapper ripercorre infanzia e adolescenza senza alcun tipo di filtro e omissioni: “A soli quindici anni è iniziato il mio problema con le droghe, è stato un continuo non pensare ai problemi che mi sopprimevano”, racconta il cantante. Blind ripercorre velocemente le tappe più sofferenti della sua vita: “Lo schifo è vivere in strada, pensare a drogarsi o rubare un pacchetto di sigarette. E’ stata una cosa orribile. Poi ho conosciuto Greta, che mi ha detto ‘se vuoi stare con me smetti’. Musica e amore mi hanno portato su”. Riemerge non è stato facile, spiega Blind, classe 2000, ma ci è riuscito anche grazie all’aiuto della sua fidanzata Greta.

“Ho voluto riscattarmi e avere una famiglia che funzionasse, non come la mia. Creare un futuro come sto facendo, mi viene da piangere…”, continua commosso il giovane Blind. Il suo discorso emoziona in primis tutto lo studio, ma anche i fan e il popolo social. “Ogni volta che torno sull’argomento mi fa male, queste lacrime mi fanno forza e ci convinco. Ho imparato a creare una corazza ma sono un ragazzo di ventidue anni con cicatrici che fanno male, tutto questo però fa parte del passato”, chiude visibilmente emozionato il naufrago.

