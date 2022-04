Blind e il racconto shock sulla sorella/ “Tentò di uccidere mia madre…”

Blind e il dramma familiare: “Mia sorella tentò di uccidere mia madre…”

Blind ha avuto un passato difficile alle spalle. Il rapper aveva parlato della sua situazione familiare anche nel suo libro. In queste settimane la madre è intervenuta accusando il figlio di non averla aiutata a mantenere l’altro figlio, Franco: “Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale”. Blind al momento non è stato informato di questi sviluppi familiari anche se è preferibile pensare che la produzione glielo abbia comunicato ma che il rapper abbia evitato di commentare su consiglio degli avvocati.

In passato però il rapper aveva rivelato in un’intervista al Fatto Quotidiano che la sorella provò ad uccidere la madre per derubarla. Quel giorno Blind non era in casa ma ha ricordi vividi di quanto accadde: “Ricordo quando mia madre mi ha chiamato con la voce affannata perché cardiopatica mentre mi diceva che mia sorella le aveva messo le mani addosso. Sono corso da lei subito, era in ospedale e aveva avuto un altro infarto, in quel momento mi sono dovuto trattenere per non fare altre sciocchezze. Mi è scattato l’istinto di protezione. La mamma è sempre la mamma”. Blind non ha mai nascosto le sue colpe e ha sempre ammesso di aver sbagliato, a soli 15 anni iniziò a fare uso e a vendere droghe, la situazione in casa non era semplice e lui si sfogava con la droga a cui è stato spinto anche a causa delle frequentazioni che aveva.

La puntata di giovedì dell’Isola dei Famosi 2022 si è aperta con il collegamento alla Palapa per testare un po’ gli umori. Ilary ha voluto subito ascoltare Blind che purtroppo non va d’accordo con i fratelli Tavassi, sono talmente diversi da lui che è difficile andarci d’accordo. Edoardo si è difeso replicando che il cantante è sempre alla ricerca della lite, Roger è intervenuto per prendere le difese del rapper e pungere i Tavassi accusandoli di voler avere sempre ragione. Per Blind non è momento facile, dopo l’uscita di Jeremias si è un po’ offuscato. Il Rodriguez era il suo punto di riferimento, fin dal primo momento sono andati d’accordo, quando ha deciso di ritirarsi dal gioco per unirsi alla sua fidanzata, Blind è rimasto deluso, al contrario di una buona parte dei naufraghi che ha tirato un sospiro di sollievo. Dopo l’uscita di Jeremias il naufrago ha dichiarato di aver perso una spalla su cui piangere, ma ha promesso di andare lo stesso avanti con la sua grinta. Nei giorni scorsi è riuscito a pescare anche un tonno che ha condiviso con i suoi compagni di squadra, purtroppo con i fratelli Tavassi il cammino è tutto in salita. Nelle ultime giornate “lo spirito dell’Isola” ha permesso a entrambe le tribù di condividere la legna e di stare tutti insieme. Non sono mancati gli screzi, in particolare i Tavassi hanno attaccato Blind. All’inizio tutto è iniziato con le nomination, Estefania e Blind hanno sostenuto che Guendalina avesse detto di nominare Licia, la versione della Tavassi è stata diversa perché lei si sarebbe meravigliata dal fatto che essendo Licia l’ultima arrivata non sia stata mandata in nomination. Dopo una furiosa discussione Blind per fare dispetto a Guendalina ha rubato i cocchi che aveva recuperato, in seguito la squadra avversaria li ha restituiti, ma i Tavassi a gran voce hanno chiesto un intervento disciplinare nei confronti del cantante.

In puntata Blind ha vinto la prova leader e Luxuria ha fatto notare che Roger abbia voluto far vincere il suo amico che avrebbe rischiato di finire in nomination e così è stato, difatti Edoardo ha di nuovo attaccato Blind facendogli notare di essersi accorto che Roger, se lo avesso voluto, avrebbe potuto vincere la prova leader senza difficoltà. Da leader Blind non ha esitato a mandare in nomination Edoardo che è al televoto con Ilona Staller. Di recente Blind è finito al centro del gossip per alcune dichiarazioni pesanti che la madre ha fatto sul suo conto, accusandolo di non essere generoso nei riguardi della sua famiglia. Il padre è intervenuto e ha preso le difese del figlio accusando l’ex moglie di parlare in questo modo solo per un resoconto personale. Il pubblico apprezza la tenacia di questo ragazzo e la voglia di fare, sta imparando a conoscere anche le sue fragilità. Molti tifano per lui, altri lo considerano troppo strafottente, in realtà è un ragazzo che nella vita ha sofferto e come ha detto anche lui, quest’esperienza sta temprando il suo carattere.











