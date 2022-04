Blind e Jeremias Vs Marco Senise: “Stai zitto”/ Lite fuori onda: “Brutto esempio”

Lite tra Marco Senise e Blind all’Isola dei Famosi: il fuori onda

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda, Marco Senise, arrivato al momento di fare la sua nomination segreta, ha deciso di votare Blind. Un voto motivato da una lite scatenata pochi minuti prima in palapa che non è però andata in onda durante la diretta. La scena è però andata in onda durante l’appuntamento con L’Isola dei Famosi extended, in onda su La5. Ciò che ne viene fuori e l’attacco da parte di tre naufraghi ai danni di Marco Senise, ‘reo’ di aver voluto dire la sua su una vicenda che, secondo gli altri tre, non doveva interessargli perché ultimo arrivato.

È stato proprio Blind il primo ad attaccarlo, dicendogli: “Tu cosa parli che sei arrivato lunedì?! E non alzare la voce che posso esse tu fijio fratè, ripigliati! E non ti scaldare che ti arrossisci e diventi come la maglia“. Di fronte alla mancanza di rispetto, come riporta Biccy, Senise si è chiaramente difeso, replicando: “Se io voglio intervenire lo faccio senza chiedere il permesso a nessuno. Posso commentare gli avvenimenti come voi altri“.

Blind, Roger e Jeremias contro Marco Senite: scoppia la lite

A difendere Blind ci ha pensato Roger Balduino, che ha chiesto a Senise la stessa cosa: “Marco statti là zitto ti prego che non sai le cose quindi per favore piantala“. Lui non è rimasto in silenzio: “Statti là non me lo dici. – è sbottato – Dillo a tuo fratello e non a me. Blind mi ha detto che non dovrei parlare. Ma stiamo scherzando? Io giudico quello che succede in puntata e posso parlare. E per quanto ne so posso parlare. E tu Blind smettila che potresti essere mio figlio, quindi non alzare i toni smettila. Dovresti avere un po’ più di rispetto per le persone grandi sappilo“. Poteva infine mancare l’intervento di Jeremias Rodriguez? “Tu devi avere rispetto per loro più piccoli. – ha aggiunto il discusso naufrago, concludendo – Da voi più grande deve venire il rispetto. Invece voi date l’esempio brutto. Iniziate a rispettare voi per far vedere come si fa. Invece non lo fate e siete anche peggio“.

