Blind eliminato dall’isola dei famosi 2022?/ Attacca Nicolas Vaporidis “manipolatore”

Blind e Licia Nunez continuano a “pizzicarsi” a L’Isola dei Famosi 2022, tra i due sembra davvero impossibile pensare che si possa trovare la pace. Tanto che negli ultimi giorni c’è stato un faccia a faccia a Playa Palapa davvero molto acceso in cui si è provato a trovare una risposta a cosa stesse veramente accadendo. Il rapper le ha rimproverato di essere un personaggio costruito, non vero, artificiale. L’attrice ha risposto senza mezze misure: “Ho costruito una corazza per sentire meno dolore. Dire che sono costruita fa davvero male. All’inizio Blind mi sembrava un ragazzo genuino, ma poi anche io ho notato un cambiamento. Dopo tre settimane ha capito che si deve avere sempre una strategia”. Blind ha voluto ribadire di essersi stufato di ricevere sempre critiche dalle persone all’interno del programma. La puntata di stasera sicuramente permetterà alla redazione di approfondire il rapporto tra i due e capire se davvero si potrà trovare una strada per chiarirsi definitivamente o meno.

Cosa è successo a Blind e al gruppo de L‘Isola dei Famosi nell’ultima settimana? La judoka Laura Maddaloni pensa che i compagni ex Cucaracha abbiano un cocco in più. Secondo Laura, Guendalina lo avrebbe preso in una parte dell’isola in cui i naufraghi non possono andare per motivi di sicurezza. Diversi compagni, tra cui Blind ed Estefania, la pensano come Laura e si scagliano contro la Tavassi: scoppia il litigio. Edoardo cerca di mediare tra i naufraghi e la sorella, ma senza successo. Terminata la clip, Ilary tenta di approfondire la questione e interpella Edoardo che continua a sostenere Guendalina affermando che molti, rivolgendosi apertamente a Blind, inventano fatti solo per emergere. Il cantante non ci sta e sostiene che Edoardo spesso gli ha dato ragione sui comportamenti di Guendalina e ritiene che sia succube della sorella. Anche in questo caso il litigio non porta a nulla. Nel corso della puntata, Blind ha un altro momento di confronto in merito al rapporto molto teso con Licia. I due hanno l’opportunità di confrontarsi faccia a faccia su Playa Palapa per volere dello spirito dell’isola: la ragazza ha iniziato l’esperienza nel reality con diverse difficoltà. Si è sentita subito escluda dal gruppo, che l’ha duramente criticata. Licia tenta di spiegare a Blind i suoi obiettivi di gioco e si dice dispiaciuta di avere trovato così tante persone ostili, lui per primo.

Inoltre, la naufraga è delusa dai commenti negativi che il compagno le ha rivolto: Blind le ha più volte dato della falsa e della costruita come sempre. Invece, lei pensa che il naufrago sia diverso rispetto all’inizio e ritiene che cerchi in tutti i modi di emergere. Il ragazzo controbatte poiché lui non ha voglia di prevaricare sugli altri e ha deciso di accettare di partecipare all’Isola dei Famosi per essere più motivato e crescere a livello personale. Inoltre rivendica il fatto di essere sempre stato se stesso. La discussione non porta a nulla poiché entrambi rimangono ancorati alle loro idee. Al termine della puntata, è tempo di nomination: Blind dà il suo voto a Carmen poiché non è coerente con ciò che dice e fa e muta la sua idea a seconda che ci sia o meno la telecamera. Anche Estefania e Clemente votano Carmen. I naufraghi mandano in nomination Carmen ed Estefania. É il turno del leader della settimana, Guendalina, che deve scegliere il terzo nominato: ricambia il bacio e la nomination della scorsa puntata e opta per Blind. I tre naufraghi dovranno quindi scontrarsi al televoto.

Il rapper Blind durante l’ultimo daytime pomeridiano del reality è stato ancora una volta al centro dell’attenzione per aver attaccato duramente Vaporidis dandogli del manipolatore. Secondo lui, infatti, l’attore riuscirebbe ad incantare tutti, compresi Guendalina e Edoardo Tavassi con cui ha stretto un legame molto forte. L’idea del rapper è stata confermata anche dai coniugi Russo, l’ex pugile infatti teme che l’attore si sia avvicinato molto ai fratelli Tavassi per paura di affrontarli direttamente.











