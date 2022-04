Blind eliminato dall’Isola dei Famosi?/ Debole nelle prove fisiche e vittima di strategie…

Blind ha fatto il suo ingresso sull’Isola dei Famosi 2022, in coppia con la showgirl Roberta Morise, che ha vinto la prova del fuoco contro Patrizia Bonetti, lunedì 28 marzo. Poco prima della diretta di giovedì 31 marzo si è scatenata una furiosa lite tra i concorrenti a causa dell’assenza del fuoco poiché, senza di esso, i naufraghi non possono cuocere il riso e devono limitarsi a mangiare il cocco. Nicolas Vaporidis non demorde e prova nuovamente ad accenderlo con l’aiuto di Blind e Roger, ma senza successo.

Blind dal dramma della droga alla rinascita/ L'affermazione all'Isola dei Famosi 2022

Il clima tra i concorrenti è molto teso a causa del cibo e la divisione del cocco provoca uno scontro: Jeremias Rodriguez accusa Carmen di non dividere in modo equo il cocco e di garantirsi le porzioni maggiori. La donna non ci sta e accusa a sua volta Blind, che, a suo dire ha rubato due pezzi di cocco. La lite continua coinvolgendo anche gli altri naufraghi, ma alla fine non si trova un punto d’incontro. Di certo però il ragazzo ha dimostrato di starci bene in questo gruppo e di essere leader quando ce n’è bisogno.

Blind commuove Patrizia Groppelli: "Ha avuto una grande forza"/ "La sua ragazza..."

Blind, dalla prova alle nomination per L’Isola dei Famosi 2022

La prova di giovedì 31 marzo a L’Isola dei Famosi 2022 per Blind riguarda la conquista del fuoco. Jeremias e Gustavo Rodriguez, Roberta Morise e lui vengono bendati e, sotto le indicazioni di Nicolas Vaporidis, devono spostare un’enorme palla fino alla fine del percorso. I naufraghi sono molto concentrati poiché sono consapevoli dell’estrema importanza del fuoco e riescono infatti a portare a termine la sfida e ad ottenere il fuoco così da poter cucinare riso e pesce. L’intero gruppo festeggia entusiasta dopo la vittoria.

Blind, Greta lo sceglie nonostante le droghe/ Delia Duran in lacrime a L'Isola 2022

Durante le nomination, Blind e Roberta danno il loro voto a Lory Del Santo e Marco Cucolo e ricevono il voto da Carmen e Alessandro, Lory e Marco e da Guendalina ed Edoardo Tavassi, entrati in gioco giovedì sera ed immuni. Lui e Roberta finiscono in nomination contro la coppia Jeremias e Gustavo e Lory e Marco. Ci aspetta una puntata piena di possibili colpi di scena, chi ne sarà grande protagonista?

Blind, la fidanzata l’ha salvato: il toccante racconto del suo passato

Blind ha dimostrato, durante l’arco di questa avventura a L’Isola dei Famosi 2022, di essere un ragazzo davvero molto umile. Non ha avuto infatti nessun problema a raccontare il suo passato difficile e delle situazioni che ha dovuto affrontare con grande coraggio, proprio per questo le complicazioni legate al gioco sono per lui un divertimento: “Questo non è un disagio. A quindici anni è iniziato il mio percorso brutto con la droga. È stato un continuo non pensare ai problemi che mi sopprimevano. Lo schifo è svegliarsi la mattina e andare a drogarsi, dormire in strada o voler rubare per avere un pacchetto di sigarette”.

Poi però è stata la sua fidanzata a salvarlo, a farlo uscire dal tunnel: “Quando ho conosciuto Greta mi ha detto che se volevo stare con lei avrei dovuto smetterla. La musica mi ha sempre accompagnato ma è stato l’amore a farmi emergere. Ho voluto riscattarmi, avere una famiglia che funzionasse davvero e non come la mia. Volevo crearmi un futuro e lo sto facendo. Ogni volta che però ripenso al passato mi fa male“. Noi non possiamo che fargli i complimenti per la sua grande forza d’animo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA