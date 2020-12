Blind finalista a X Factor 2020?/ Ultimo ostacolo per il pupillo di Emma Marrone

Blind finalista a X Factor 2020?

Blind è l’unica ugola d’oro rimasta nella squadra di Emma Marrone in questo combattivo e complicato X Factor 2020. In realtà è da un po’ che il rapper di periferia tiene alta la bandiera della squadra della salentina e adesso con due manche in arrivo si rischia davvero che la squadra rimanga senza un finalista. Ma sarà davvero così? Emma Marrone sembra davvero positiva e gli stessi fan pensano sin dall’inizio che sia lui uno dei finalisti, se non il vincitore, di questa edizione soprattutto alla luce del successo del suo singolo. Dopo quello che è successo ai Melancholia, però, niente è certo e quindi questa sera Blind si prepara ad affrontare la doppia manche in cui canterà Baby feat. Madame per la prima manche mentre nella seconda proverà a conquistare i giudici mettendo un suo singolo, Como habla, sulle note di Good times di Ghali. Questo basterà a convincere i giudici del programma?

Manuel Agnelli dubbioso su Blind a X Factor 2020 ma..

In più occasioni Manuel Agnelli si è mostrato un po’ sospettoso su queste sue prove di fondere insieme un singolo con una base non sua, cosa ne penserà di questo ennesimo esperimento questa sera? Lo scopriremo solo in questa semifinale in onda questa sera. Intanto, giovedì scorso Blind ha di nuovo portato a casa il punto giusto per non uscire e non finire al ballottaggio mostrando due versioni di sé una più intima e l’altra più ballabile e latina. In molti sono convinti che proprio quest’ultimo sia il suo lato più sfruttabile e forse per questo stasera lo vedremo darsi a brani ballabili. Come finirà? Blind ha portato sul palco ‘Tremo’ sulla base di un altro brano, questo caso ‘In the End’ dei Linkin Park. Il primo a parlare è stato Mika che trova nel suo atteggiamento e nella sua attutine la sua vera forza anche se questo contesto è un po’ una trappola gigante per lui. Hell Raton ammette di essere un po’ terrorizzato dalla sua scelta ma che alla fine è stato bravo a renderlo suo. Conferma anche Manuel Agnelli che lo trova un talento nello stare sul palco e, infine, chiude Emma Marrone che lo ringrazio per quello che sta facendo vedere di sè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA