Blind, Greta lo sceglie nonostante le droghe/ Delia Duran in lacrime a L’Isola 2022

Blind svela la dipendenza dalle droghe: la testimonianza a L’isola dei famosi 2022 fa commuovere Delia Duran

In un rvm trasmesso alla terza diretta de L’isola dei famosi 2022 -in onda il 29 marzo 2022 su Canale 5- il terzo classificato a X factor 2020, Blind, svela il passato vissuto alle prese con la dipendenza dalle droghe. Una problema che lo accomuna molte persone comuni e vip, e che nel suo caso è legato anche ai rapporti turbolenti intercorrenti tra lui e la sua famiglia da tempo. Il rapper quindi parla di cicatrici con cui lui ha imparato a convivere e non trattiene le lacrime: “Queste lacrime mi danno forza. Il mio sogno è quello di crearmi una famiglia che funzioni, non come la mia”.

Blind e il dramma della droga/ "E' stato orribile, le cicatrici fanno male"

A margine della struggente clip, dallo studio tv e in qualità di ospite della trasmissione, Greta Tigani svela commossa di essere da sempre innamorata del fidanzato Blind, conosciuto quando lei aveva 5 anni e con il quale lei ha condiviso le scuole elementari e medie. “Poi lui ha preso una strada negativa, io ero sulla strada giusta”, aggiunge Greta, riferendosi alla dipendenza di Blind dalle droghe che affliggeva il rapper negli anni dell’adolescenza. I due si sono ritrovati al 18° compleanno di lei, per poi non lasciarsi più. Lei lo ha messo dinanzi alla scelta: o lei o la dipendenza. Blind ha scelto Greta e Greta ha scelto Blind, nonostante la dipendenza dalle droghe: “In lui ho visto una persona vera”. E intanto nello studio tv de L’isola dei famosi 2022, la special-guest ed ex Grande fratello vip 6, Delia Duran, appare in lacrime, dopo aver dichiarato a Verissimo di sentirsi grata al promesso sposo Alex Belli per averla tratta in salvo da un passato vissuto tra la violenza psicologica dell’ex marito e le condizioni economiche disagiate della famiglia originaria del Venezuela.

Greta Tigani, fidanzata di Blind / "Non ho mai conosciuto una persona così vera"

L’isola dei famosi 2022, Blind finisce in lacrime: cosa lo ha salvato

La testimonianza di Blind sul passato segnato dal peso della dipendenza dalle droghe poi prosegue con il rapper che, incalzato in diretta dalla conduttrice Ilary Blasi sulla sua liberazione dal suo demone, a L’isola dei famosi, non fa mistero del fatto che oltre alla fidanzata Greta sia stata anche la musica a condurlo alla salvezza. “Ho cercato il riscatto- rivela ancora in lacrime, riferendosi al disco di platino conseguito in carriera e al terzo posto raggiunto a X factor 2020-. E’ un grande passo… prima tornavo a casa con altro, altro che disco di platino”. E intanto nello studio tv de L’isola dei famosi appaiono tutti commossi, da Ilary Blasi agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Blind/ La rivelazione dell’Isola dei Famosi 2022? Determinante l'intesa con Roberta Morise...

“So che vi sposerete”, dichiara poi Ilary rivolgendosi a Greta, fidanzata attuale di Blind, che insieme al rapper potrà coronare quindi il sogno di mettere su famiglia tenuto per anni nel cassetto da parte del rapper di Cuore nero.











